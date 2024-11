FC Bayern München vs. PSG: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Bayern hängt mit zwei Siegen und zwei Niederlagen aktuell im Mittelfeld der Tabelle. Für das Erreichen der Top 8 - und damit dem Umgehen der Zwischenrunde - könnte der deutsche Rekordmeister drei Zähler heute gut gebrauchen. Mit Paris dürfte allerdings ein motivierter Gegner anreisen: Die Franzosen wären Stand jetzt nämlich raus.

Vor Beginn: Der FCB hat heute Heimrecht, es wird also in der Allianz Arena in München zur Sache gehen. Anstoß ist um 21 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain in der Champions League!