FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken gegen PSG: Kim feiert Befreiungsschlag - Neuer spielt mit dem Feuer

FC Bayern - Paris Saint-Germain, Noten: Manuel Neuer

Weil PSG in den ersten 30 Minuten extrem hoch presste, war Neuer intensiv in das Münchner Aufbauspiel eingebunden - wodurch es nicht unbedingt präziser wurde. Mit mehreren ungenauen Pässen verschuldete Neuer Ballverluste, etwa in der 6. und 14. Minute. In der 31. gewann er ein hochriskantes Duell mit Ousmane Dembélé im eigenen Strafraum, eine Minute später parierte er einen Schuss des Franzosen stark. Dann wurde es etwas ruhiger vor Neuers Tor. Note: 4.