"Er hat da zu viele Fehler drin" - Ex-Trainer des FC Bayern attackiert Dayot Upamecano

Dayot Upamecano kam von RB Leipzig zum FC Bayern

Upamecano steht seit 2021 im Kader der Münchner, die für ihn 42,5 Millionen Euro Ablöse an RB Leipzig überwiesen. Er riss seitdem 125 Pflichtspiele ab (vier Tore, acht Vorlagen), blieb aber selten einmal über einen längeren Zeitraum richtig konstant und fehlerfrei in seinen Leistungen.

Upamecano stand bislang in allen elf Pflichtspielen, die der FC Bayern unter Trainer Vincent Kompany absolvierte, in der Anfangsformation. Neunmal spielte er dabei über die gesamten 90 Minuten. Beim 3:3 gegen Eintracht Frankfurt am 6. Spieltag der Bundesliga war dem Franzosen sein bislang einziges Saisontor gelungen. Bis 2026 steht der 25-Jährige in München noch unter Vertrag.

Aktuell führt Upamecano mit dem FC Bayern die Bundesligatabelle an. Am Sonntag um 15.30 Uhr gastiert der FCB beim VfL Bochum.