FC Bayern München, Noten und Einzelkritiken gegen den FC Barcelona: Fehler-Festival in der Abwehr - einer wackelt sogar dreifach

FC Barcelona - FC Bayern, Noten: Min-Jae Kim

An drei Gegentoren entscheidend beteiligt. Vor dem 1:0 rückte er - wie so oft in diesem wilden Spiel - weit auf und verlor dann den wichtigen Zweikampf. Vor dem 1:2 verschätzte er sich im Kopfball, wurde dabei aber auch leicht geschubst. Anfang der zweiten Halbzeit klärte er einmal stark, ehe er gemeinsam mit Upamecano auch beim 1:4 patzte. Note: 5,5.