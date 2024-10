Aston Villas Held Jhon Duran schwärmt ausgerechnet vom FC Bayern: "Der Verein meiner Träume"

Jhon Duran steht bei Aston Villa bis 2028 unter Vertrag

Duran wurde in der Jugend des kolumbianischen Klubs Envigado FC groß. Anfang 2022 wechselte er für 1,7 Millionen Euro in die MLS zu Chicago Fire. Aston Villa holte ihn ein Jahr später für knapp 17 Millionen Euro Ablöse nach England.

Durans Vertrag läuft bis 2028, zuletzt kursierten Gerüchte, der FC Barcelona verfolge seine Entwicklung mit großem Interesse.

Duran gilt als herausragendes Talent. Der 20-Jährige hat für Kolumbien seit seinem Debüt 2022 bereits zwölf A-Länderspiele absolviert. 2024/25 steht er bislang bei sechs Toren in neun Begegnungen.

Seinen entscheidenden Treffer gegen die Bayern wollte er nach eigenen Angaben nicht groß feiern, sondern "in Ruhe" mit seinem Beratern und mit seiner Familie in Kolumbien besprechen. Am Sonntag ist Aston Villa wieder in der Premier League gefordert. Dann trifft der Tabellenfünfte in einem weiteren Heimspiel auf den kriselnden Rekordmeister Manchester United.