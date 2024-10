Harry Kane bedient seinen Ruf - Aston Villa liefert die Blaupause: Erkenntnisse zur ersten Pleite des FC Bayern unter Vincent Kompany

© Getty Images

Aston Villa zeigt, wie Vincent Kompanys FC Bayern zu überwinden ist

Gegen Villa zeigte sich erstmals, wie Kompanys riskante Spielweise - hohe Abwehrkette und Mann-gegen-Mann-Verteidigung - zu überwinden ist. Wiederholt brachten die Engländer den FC Bayern mit schnellen, vertikalen Angriffen in die Bredouille. In der Anfangsphase klärte Neuer einmal weit vor seinem Tor, Dayot Upamecano schrammte zweimal knapp an einem Notbremsen-Platzverweis vorbei.

Beim entscheidenden Gegentor verteidigte Upamecano den Torschützen Jhon Duran nach einem weiten Pass nicht eng genug, dann flog der Ball über den herausgeeilten Neuer hinweg ins Tor. Fehler sah der Keeper aber keinen bei sich: "Wer alle Spiele von uns gesehen hat, der weiß, dass ich bei jedem Spiel so gespielt habe. Das ist unser Spiel." Joshua Kimmich wollte Neuer explizit "keinen Vorwurf" machen: "Wir profitieren sehr sehr oft davon, dass Manu hoch steht."

Kompany sagte: "Wir müssen objektiv schauen: Wir haben mit dieser Spielweise in den letzten vier Spielen vielleicht acht Chancen zugelassen." Ein Blick auf die xG-Werte der Gegner bestärkt den Trainer: 0,7 Dinamo Zagreb, 0,0 Werder Bremen, 0,07 Leverkusen und nun eben 0,4 Villa. Statistisch hätte der FC Bayern in den vier Spielen statt vier nur ein Gegentor kassieren dürfen. Tatsächlich lassen die Münchner mit ihrer riskanten Spielweise erstaunlich wenig zu. Obwohl Villa die Schwächen penetrant bespielte und der FC Bayern in mehreren Situationen wackelte, hatten die Gastgeber kaum zwingende Chancen.