FC Bayern München - Noten und Einzelkritiken gegen Aston Villa: Upamecano überstrapaziert sein Glück, Kane wütet gegen Gnabry

Aston Villa - FC Bayern, Noten: Dayot Upamecano

Das zuletzt hochgelobte Münchner Innenverteidiger-Bollwerk wackelte in Birmingham akut, speziell Upamecano. Zunächst hatte er gleich in drei Szenen Glück. In der 16. ging Upamecano als letzter Mann riskant in den Zweikampf mit Ollie Watkins, Schiedsrichter Radu Marian Petrescu verzichtete aber strittigerweise auf einen Notbremsen-Entscheid. Fünf Minuten später sah Upamecano in einer ähnlichen Situation Gelb. Glück diesmal, dass er knapp nicht letzter Mann war. Letztlich aber entschärfte er damit zwei hochgefährliche Situationen. Beim vermeintlichen 0:1 ließ Upamecano den Torschützen Pau Torres entwischen, der Treffer zählte aber wegen einer Abseitsstellung nicht. Beim 0:1 in der 79. war das Glück dann aber aufgebraucht. Upamecano verlor den entscheidenden Zweikampf gegen den für Watkins eingewechselten Torschützen Duran. Note: 5.