"Das war mega": Emre Can kassiert Lob nach Elfmetergeschenk an Serhou Guirassy

"Emre Can hat sich wie ein richtiger Kapitän verhalten, mit Gespür für die Mannschaft und den Moment", lobte Trainer Nuri Sahin nach dem gelungenen Start in ein neues Champions-League-Abenteuer. "Ich bin glücklich, Trainer dieser Mannschaft zu sein, wenn solche Momente passieren." Can, der am Tag vor dem Spiel noch geklagt hatte, er fühle sich überhart kritisiert, übergab Guirassy den Ball.

"Das war mega von Emre", sagte Torhüter Gregor Kobel. "Das erste Tor ist für einen Stürmer unglaublich wichtig." Guirassy, für 25 Millionen Euro vom VfB Stuttgart gekommen, hat es nun erzielt, weitere sollen folgen. "Ein besonderer Start in einen besonderen Wettbewerb", schrieb der Guineer bei Instagram, dahinter setzte er das arabische Gotteslob: Alhamdulillah."