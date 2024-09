"Wie Eibar": Luis Enrique fällte vernichtendes Urteil zum FC Barcelona

Dreiteilige Mini-Doku über Luis Enrique wird demnächst ausgestrahlt

In der Mini-Dokumentation "No tenéis ni **** idea", die in den kommenden Tagen bei Movistar+ ausgestrahlt wird, gibt Enrique einen Einblick in seinen Alltag. In drei Episoden von jeweils 40 Minuten Länge, wird seine erste Saison als Trainer von PSG beleuchtet und auch die private Seite des Ex-Profis gezeigt.

Regisseur Duncan McMath sagte: "Wir haben Luis Enrique die Dokumentation gezeigt, als sie fertig war und er hatte keinen einzigen Änderungswunsch. Er hat sich selbst völlig reflektiert erlebt."

Für Enrique und PSG steht am Freitag das Heimspiel in der Ligue 1 gegen Stade Rennes auf dem Programm. Barcelona, das unter Xavi-Nachfolger Flick glänzend in diese Saison gestartet ist und dabei attraktiven Fußball gezeigt hat, trifft in LaLiga nach einem Heimspiel am Dienstag gegen Getafe am Samstag auswärts auf Osasuna.