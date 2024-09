Sturm Graz, Champions League: Wo läuft das CL Spiel gegen Stade Brest in Österreich heute live im Free-TV und Livestream?

Sturm Graz, Fußball, Champions League, Wo, Läuft, CL, Spiel, Gegen, Stade Brest, Österreich, heute live im Free-TV und Livestream?

In Österreich überträgt Sky das Spiel zwischen Stade Brest und Sturm Graz heute live im TV und im Livestream. Um 20.00 Uhr beginnt die Vorberichterstattung auf Sky Sport Austria 2 (HD). Alternativ kann das Duell auch in der Konferenz auf Sky Sport Austria 1 (HD) verfolgt werden.

Zusätzlich bietet Sky das Champions-League-Spiel als Livestream an. Diesen könnt Ihr über Sky X aufrufen.

In Deutschland zeigt DAZN das Champions-League-Spiel live im TV und Livestream. Dort könnt Ihr die Partie zwischen Stade Brest und Sturm Graz live und in voller Länge oder in der Konferenz verfolgen. Der Livestream des Pay-TV-Senders ist über die DAZN-App oder im Browser aufrufbar. Auf DAZN 2 findet Ihr die Konferenz zudem im TV.