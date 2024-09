"Maradona, Messi und Cristiano der Torhüter": Mega-Lob für Real-Keeper Thibaut Courtois

Courtois schaffte einst bei KRC Genk den Durchbruch als Profi und wechselte 2011 für knapp neun Millionen Euro Ablöse zum FC Chelsea. Drei Jahre verbrachte er anschließend auf Leihbasis bei Reals Lokalrivale Atlético.

2014 folgte die Rückkehr zu den Blues und 2018 der Wechsel für 35 Millionen Euro Ablöse zu den Blancos. Dort steht er noch bis 2026 unter Vertrag.

Nachdem er einen Großteil der Vorsaison wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hatte, ist Courtois in dieser Spielzeit in glänzender Frühform. In sieben Pflichtspielen kassierte der zweimalige Champions-League-Sieger erst drei Gegentreffer und wahrte in vier Partien eine weiße Weste.

Am Samstag treffen Courtois und seine Vorderleute in LaLiga auf Espanyol. Die Partie steigt am Samstag um 21 Uhr im Santiago Bernabéu.