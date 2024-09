FC Bayern München: Die Pressekonferenz mit Trainer Vincent Kompany und Kapitän Manuel Neuer vor dem CL-Spiel gegen Dinamo Zagreb im Liveticker

FC Bayern München: Die Pressekonferenz mit Trainer Vincent Kompany vor dem CL-Spiel gegen Dinamo Zagreb JETZT im Liveticker

Kompany über die Vorbereitung: Ich persönlich bereite das Spiel genauso vor wie das letzte gegen Kiel und das nächste gegen Bremen. Ich hoffe, dass die Spieler in diese Routine kommen, dass jedes Spiel ein Finale ist.

Kompany über Wechsel nach Verletzungen: Natürlich will ich die Spieler in ihren Stärken haben, aber wir haben Optionen und unsere Aufgabe ist es, die beste Lösung zu finden. Die werde ich aber nicht verraten.

Kompany über Zagreb: Die sind eine sehr talentierte Mannschaft, technisch sehr stark und sind es gewohnt, im letzten Drittel viel Ballbesitz zu haben und dort die engen Räume zu finden. Es ist ein Team, das in der Strafraumverteidigung sehr gut ist und wenig Räume weggibt. Wir haben das Ziel, unser Spiel durchzubringen.

Kompany über Goretzka: Ich wusste, dass ich einen Spieler in Kiel nicht mitnehmen kann, und das war Leon. Und jetzt sind es nur noch 20 Spieler nach der Verletzung von Boey, also wird diese Frage erstmal nicht mehr wichtig sein. Ich spreche viel mit den Spielern, am liebsten nach dem Spiel und erkläre gern, was ich denke und warum ich so handle.