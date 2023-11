PSG spielt am heutigen Abend in der Champions League gegen Newcastle United. Hier erfahrt Ihr, wer das Europapokalduell live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

PSG und Newcastle United treffen am heutigen Dienstag, den 28. November, in der Champions League aufeinander. Die Begegnung in der Gruppe F startet um 21.00 Uhr im Parc des Princes in Paris.

PSG liegt in der Gruppe F aktuell auf dem zweiten Rang. Mit sechs Punkten liegen Kylian Mbappé und Co. in der Tabelle nur einen Zähler hinter dem Spitzenreiter BVB. Mit einem Sieg könnten die Pariser einen großen Schritt in Richtung K.o.-Runde machen, das Hinspiel verlor PSG jedoch deutlich gegen Newcastle United mit 1:4.

Für Newcastle sieht es in der Gruppe dagegen nach zuletzt zwei Niederlagen gegen den BVB deutlicher schlechter aus. Die Engländer haben vier Zähler auf dem Punktekonto und damit die Rote Laterne inne. Kann Newcastle am heutigen Abend eine ähnliche Leistung wie im Hinspiel zeigen?

PSG vs. Newcastle United heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream?

DAZN überträgt am heutigen Abend die Begegnung zwischen PSG und Newcastle United live und in voller Länge. Auf DAZN könnt Ihr das Champions-League-Duell im Livestream ab 21.00 Uhr verfolgen. Michael Born ist für DAZN als Kommentator im Einsatz, Julia Simic fungiert als Expertin. Im TV läuft die Begegnung zwischen PSG und Newcastle United am Abend nicht.

PSG vs. Newcastle United heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Champions League im TV und Livestream? - Die heutigen Spiele im Überblick

Termin Heim Auswärts Gruppe Di., 25.11., 18.45 Uhr Lazio Rom Celtic Glasgow E Di., 25.11., 18.45 Uhr Schachtar Donezk Royal Antwerp FC H Di., 25.11., 21.00 Uhr FC Barcelona FC Porto H Di., 25.11., 21.00 Uhr Feyenoord Rotterdam Atletico Madrid E Di., 25.11., 21.00 Uhr AC Milan BVB F Di., 25.11., 21.00 Uhr PSG Newcastle United F Di., 25.11., 21.00 Uhr Manchester City RB Leipzig G Di., 25.11., 21.00 Uhr Young Boys Bern Roter Stern Belgrad G

© getty Siegen Kylian Mbappé und Co. am Abend gegen Newcastle United?

Champions League, 5. Spieltag - Die Gruppe F im Überblick