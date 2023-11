Zwei Rekorde für Erling Haaland: Stürmer von Manchester City entthront Kylian Mbappé und Ruud van Nistelrooy

Erling Haaland hat beim 3:2-Sieg von Manchester City gegen RB Leipzig in der Champions League zwei Rekorde aufgestellt. Der Norweger erzielte beim fünften Erfolg im fünften Gruppenspiel ein Tor und half damit, einen 0:2-Rückstand aus der ersten Hälfte noch umzubiegen.

Der Treffer war Haalands 40. in der Königsklasse - und das in seinem erst 35. Spiel. Damit benötigte er zehn Partien weniger als der bisherige Rekordhalter Ruud van Nistelrooy, um diese Marke zu erreichen.

Außerdem löste der Norweger Kylian Mbappé als jüngsten Spieler ab, der 40 Champions-League-Treffer erzielt hat. Der PSG-Superstar hatte diese Bestmarke im November 2022 aufgestellt.

Bereits am Wochenende hatte Haaland einen weiteren Rekord aufgestellt: Er traf beim 1:1 im Top-Spiel gegen Liverpool und erzielte damit sein 50. Premier-League-Tor in seinem 48. Spiel in Englands höchster Spielklasse. Damit verdrängte er Andy Cole (65 Spiele) von der Spitze des Rankings der Spieler, die am schnellsten auf diese Anzahl an Treffern gekommen sind.

Trainer Pep Guardiola sagte zum City-Sieg: "Natürlich sind wir froh, dass wir uns schon für das Achtelfinale qualifiziert hatten, als noch zwei Spiele zu spielen waren. Jetzt sind wir Erster. Das Wort, das dieses Team schon seit Jahren definiert, ist Konstanz. Die Leute sagen immer: 'Die Gruppenphase ist leicht.' Aber man muss es erstmal schaffen. Man muss liefern, wenn alle von dir erwarten, dass du lieferst."

Nachdem City den Gruppensieg schon sicher hat, könnte Haaland im letzten CL-Spiel gegen Roter Stern am 13. Dezember geschont werden. In der Premier League geht es für den Titelverteidiger am Sonntag im eigenen Stadion gegen Tottenham weiter.