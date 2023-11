Am heutigen Abend geht der 5. Spieltag der Champions League zu Ende. Wer die Begegnungen am Mittwoch live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Genau wie am gestrigen Tag werden am heutigen Mittwoch, den 29. November, in der Champions League acht Partien bestritten. Zwei Duelle starten wie üblich um 18.45 Uhr, die sechs weiteren Duelle am späten Abend werden um 21.00 Uhr angepfiffen.

Die Begegnungen in den Gruppe A bis E komplettieren heute den 5. Spieltag in der Champions League. Mit dem FC Bayern München und Union Berlin sind zwei deutsche Teams im Einsatz. Die Bayern bekommen es mit dem FC Kopenhagen zu tun, Union gastiert bei Sporting Braga.

Champions League, Übertragung 5. Spieltag heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Mittwoch im TV und Livestream? - Die Duelle im Überblick

Termin Heim Auswärts Gruppe Übertragung Mi., 29.11., 18.45 Uhr Galatasaray Istanbul Manchester United A DAZN Mi., 29.11., 18.45 Uhr FC Sevilla PSV Eindhoven B DAZN Mi., 29.11., 21.00 Uhr FC Bayern München FC Kopenhagen A DAZN Mi., 29.11., 21.00 Uhr FC Arsenal RC Lens B DAZN Mi., 29.11., 21.00 Uhr Real Madrid SSC Neapel C DAZN Mi., 29.11., 21.00 Uhr Sporting Braga Union Berlin C DAZN Mi., 29.11., 21.00 Uhr Benfica Lissabon Inter Mailand D DAZN Mi., 29.11., 21.00 Uhr Real Sociedad RB Salzburg D DAZN

Champions League, Übertragung 5. Spieltag heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Mittwoch im TV und Livestream?

Alle Champions-League-Duelle des Tages könnt Ihr auf DAZN live und vollumfänglich verfolgen. Der Pay-TV-Sender zeigt die Duelle im TV und Livestream. Auf DAZN 1 seht Ihr ab 18.30 Uhr die Partie zwischen Galatasaray Istanbul und Manchester United, ab 20.40 Uhr beginnt dort die Übertragung des Duells zwischen dem FC Bayern München und dem FC Kopenhagen.

Die Champions League seht Ihr am heutigen Abend zudem auf DAZN 2 im TV. Auf DAZN 2 könnt Ihr die heutigen acht Begegnung in der Konferenz verfolgen.

Als DAZN-Kunden habt Ihr die Möglichkeit am heutigen Abend sämtliche Champions-League-Spiele live und in voller Länge im Livestream zu erleben. In der DAZN-App oder mit Eurem Laptop im Browser findet Ihr zudem den Livestream der Konferenz. Nur mit einem DAZN-Unlimited-Abo könnt Ihr am Abend die Königsklasse verfolgen. Alle Infos zu den verschiedenen DAZN-Pakten gibt es hier.

Champions League, Übertragung 5. Spieltag heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Mittwoch im TV und Livestream? - Die Liveticker von SPOX

Sämtliche Champions-League-Duelle begleitet SPOX am heutigen Abend für Euch in ausführlichen Liveticker. Die Partien am späten Abend könnt Ihr zudem allesamt in einem Konferenz-Ticker erleben. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Champions League, Übertragung 5. Spieltag - Die Gruppe A bis D im Überblick

Gruppe A:

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Bayern München 4 5 12 2 FC Kopenhagen 4 -1 4 3 Galatasaray 4 -2 4 4 Manchester United 4 -2 3

Gruppe B:

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Arsenal FC 4 6 9 2 RC Lens 4 0 5 3 PSV Eindhoven 4 -3 5 4 Sevilla FC 4 -3 2

Gruppe C:

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Real Madrid 4 6 12 2 SSC Neapel 4 1 7 3 Sporting Braga 4 -4 3 4 1. FC Union Berlin 4 -3 1

Gruppe D: