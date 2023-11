Am 5. Gruppenspieltag der Champions League kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen AC Milan und dem BVB. Wer das Duell live im TV und Livestream zeigt / überträgt, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Der BVB duelliert sich am heutigen Dienstag, den 28. November, am 5. Gruppenspieltag der Champions League mit dem AC Milan. Die Begegnung in der Gruppe F wird um 21.00 Uhr im Giuseppe Meazza in Mailand angepfiffen.

Der BVB kann am heutigen Abend einen Riesenschritt in Richtung Champions-League-Achtelfinale machen. Mit sieben Zählern führen die Dortmunder die Gruppe F nämlich aktuell an. Mit einem Sieg gegen den AC Milan wäre dem Team von Edin Terzic der Einzug in die K.o.-Runde nicht mehr zu nehmen.

Im Hinspiel am 2. Gruppenspieltag trennten sich der BVB und AC Milan mit 0:0. Die Partie war ein Duell auf Augenhöhe, in dem die Mailänder die etwas klareren Chancen hatten. Findet die Begegnung in Mailand heute einen Sieger?

Die Champions-League-Partie zwischen dem AC Milan und Borussia Dortmund seht Ihr heute exklusiv auf Amazon Prime Video. Je ein Champions-League-Duell am Dienstag zeigt der Streamingdienst live und in voller Länge im Livestream.

Amazon Prime Video beginnt am Abend mit dem Vorberichten zum Champions-League-Spiel in der Gruppe F um 20.00 Uhr. Wie üblich bilden Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes das Kommentatoren-Duo für den Streamingdienst.

Ihr wollt AC Milan vs. BVB heute im Livestream sehen? Dann benötigt Ihr ein Amazon-Prime-Video-Abonnement, welches Ihr kostenpflichtig buchen oder einen Monat lang testen könnt.

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt AC Milan vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

AC Milan: Maignan - Calabria, Thiaw, Tomori, Theo - Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders - Pulisic, Samu Chukwueze - Giroud

Maignan - Calabria, Thiaw, Tomori, Theo - Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders - Pulisic, Samu Chukwueze - Giroud BVB: Kobel - Ryerson, Hummels, N. Schlotterbeck, Bensebaini - Can, Sabitzer - Reus, Brandt, Bynoe-Gittens - Füllkrug

BVB heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt AC Milan vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Die Begegnung zwischen dem AC Milan und dem BVB begleitet SPOX am heutigen Abend für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr keine Sekunde des Europapokalspiels. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

Champions League, Gruppe F - Die Tabelle