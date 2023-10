FC Kopenhagen vs. FC Bayern München heute live, Übertragung: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Für den FC Bayern München geht die Champions-League-Saison heute mit einem Vorrundenspiel gegen den FC Kopenhagen weiter. SPOX verrät, wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Vor zwei Wochen glückte der Start des FC Bayern München in die neue Champions-League-Saison mit einem 4:3-Sieg gegen Manchester United. Am heutigen Dienstag, den 3. Oktober, soll gegen den FC Kopenhagen im zweiten Spiel nun der zweite Sieg her. Gespielt wird auswärts im Parken-Stadion in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen, ab 21 Uhr rollt der Ball.

Zeitgleich finden in anderen Städten Europas fünf weitere Gruppenspiele statt, darunter das Parallelspiel der Gruppe A zwischen Manchester United und Galatasaray Istanbul.

Champions League: Die heutigen Spiele im Überblick

Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft 18.45 Uhr Union Berlin SC Braga 18.45 Uhr RB Salzburg Real Sociedad 21.00 Uhr Manchester United Galatasaray Istanbul 21.00 Uhr FC Kopenhagen FC Bayern München 21.00 Uhr PSV Eindhoven FC Sevilla 21.00 Uhr RC Lens Arsenal 21.00 Uhr SSC Neapel Real Madrid 21.00 Uhr Inter Mailand SL Benfica

FC Kopenhagen vs. FC Bayern München heute live, Übertragung: Champions League im TV und Livestream

Zwar ist der Großteil der Champions League bei DAZN zu sehen, pro Spieltag wird jedoch eines davon bei Amazon Prime Video angeboten. Heute ist die Wahl auf Kopenhagen gegen den FC Bayern gefallen.

Wer also nichts vom Geschehen in Kopenhagen verpassen möchte, braucht Zugang zu Amazon Prime Video, infolgedessen auch ein Prime-Abo. Die Kosten für dieses betragen nach Ablauf des Gratis-Monats 8,99 Euro pro Monat und 89,90 Euro pro Jahr. Um alle anderen Partien des heutigen Spieltags kümmert sich DAZN.

FC Kopenhagen vs. FC Bayern München heute live, Übertragung: Champions League im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, die Partie live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker an. Hier verpasst Ihr kein Tor, keine Riesenchance, keinen Platzverweis und keine Ein- bzw. Auswechslung. Darüber hinaus werden von uns auch die anderen sieben Begegnungen der Königsklasse getickert - sowohl einzeln als auch in Form einer Konferenz.

FC Kopenhagen vs. FC Bayern München heute live, Übertragung: Champions League im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Kopenhagen - FC Bayern München

FC Kopenhagen - FC Bayern München Wettbewerb: Champions League (Vorrunde)

Champions League (Vorrunde) Spieltag: 2

2 Datum: 3. Oktober 2023

3. Oktober 2023 Uhrzeit: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Parken (Kopenhagen)

Parken (Kopenhagen) Übertragung: Amazon Prime Video

Liveticker: SPOX

Champions League: Die Tabelle der Gruppe A

Die Gruppe A wird vom FC Bayern angeführt. Kopenhagen und Galatasaray trennten sich in ihrem Spiel mit einem 2:2-Unentschieden und belegen daher Platz zwei.