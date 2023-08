Champions League heute live, Auslosung der Gruppenphase: Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Heute wird die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Veranstaltung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In dieser Saison wird zum letzten Mal der Champions-League-Modus mit acht Vierer-Gruppen angewandt. Mit Beginn der nächsten Spielzeit wird auf einen anderen Modus gewechselt, der mit einer Ligaphase beginnt und aus 36 anstelle der üblichen 32 Mannschaften besteht. So wird am heutigen Donnerstag, den 31. August, auch zum letzten Mal die Gruppenphase der Königsklasse, wie wir sie kennen, ausgelost.

Die Ziehung findet im Grimaldi Forum im Fürstentum Monaco statt und geht um 18 Uhr deutscher Zeit los.

Vier Bundesligisten nehmen an der Champions League teil: Der FC Bayern München befindet sich als Deutscher Meister im ersten Lostopf, Vizemeister Borussia Dortmund sowie DFB-Pokalsieger RB Leipzig sind im zweiten Lostopf vorfindbar, während Debütant Union Berlin aus dem vierten Lostopf gezogen wird.

Champions League Auslosung: Die Lostöpfe auf einen Blick

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 Manchester City Real Madrid FC Salzburg Union Berlin FC Sevilla Manchester United AC Milan RC Lens FC Barcelona Borussia Dortmund Lazio Rom Real Sociedad SSC Neapel Atlético Madrid Roter Stern Belgrad Celtic Glasgow FC Bayern München RB Leipzig Schachtar Donezk Newcastle United Paris Saint-Germain FC Porto Sporting Braga Young Boys Bern Benfica Lissabon Arsenal PSV Eindhoven Galatasaray Feyenoord Rotterdam Inter Mailand FC Kopenhagen Royal Antwerpen

Champions League heute live, Auslosung der Gruppenphase: Übertragung im TV und Livestream

Wer auf der Suche nach einer Übertragung der Auslosung ist, hat Grund zur Freude. Denn gleich mehrere Anbieter sind dafür verantwortlich. So sind DAZN und Amazon Prime, die auch die Übertragungsrechte an der Übertragung der Spiele besitzen, heute für die Auslosung zuständig. Für beide Livestreams wird jedoch ein jeweiliges Abonnement benötigt. DAZN stellt seinen Kunden drei verschiedene Pakete zur Verfügung: DAZN Unlimited, DAZN Super Sports und DAZN World. Die Spiele der Königsklasse lassen sich nur mit dem Unlimited-Paket verfolgen.

Darüber hinaus wurden auch Sky, die UEFA selbst und das ZDF mit der Übertragung beauftragt. Sky bietet die Veranstaltung bei Sky Sport News (HD) sowie im Livestream bei skysport.de und in der Sky Sport App an. Bei uefa.tv und zdf.de werden weitere zwei Gratis-Livestreams zur Verfügung gestellt.

Champions League heute live, Auslosung der Gruppenphase: Übertragung im Liveticker

Wir bei SPOX tickern das Ereignis in Monaco live mit. So verpasst Ihr keine Gruppe und keine Mannschaft.

Hier geht es zum Liveticker der Champions-League-Auslosung.

Champions League heute live, Auslosung der Gruppenphase: Übertragung im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Event: Auslosung der Champions-League-Gruppenphase

Auslosung der Champions-League-Gruppenphase Datum: 31. August 2023

31. August 2023 Uhrzeit: 18 Uhr

18 Uhr Ort: Grimaldi Forum, Monaco

Grimaldi Forum, Monaco Übertragung: DAZN , Sky, ZDF, Amazon Prime, uefa.tv

Liveticker: SPOX

Champions League: Die Termine der Saison 2023/24