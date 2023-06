Manchester City vs. Inter, die Noten zum CL-Finale: Matchwinner Rodri - aber die Top-Note erhalten andere

Manchester City ist Champions-League-Sieger 2023 - im Finale gegen Inter tat man sich aber schwerer als erwartet. Die Einzelkritik.

Mittelfeldspieler Rodri gelang dabei in der 68. Minute das alles entscheidende Tor. Die Bestnote bekam allerdings nicht der spanische Matchwinner ...

Es war enger als viele erwartet hatten, am Ende setzte sich der Favorit Manchester City aber doch durch: Dank eines 1:0-Sieges im Champions-League-Finale gegen Inter Mailand krönten sich die Skyblues erstmals auch offiziell zur besten Vereinsmannschaft Europas.

© getty

Manchester City - Defensive

Ederson | Note: 2

Nach einem wackeligen Start in die Partie zeigte er seine Klasse als Torhüter. Beim Stand von 0:0 verwandelte er sich in eine menschliche Mauer, um Martínez zu stoppen - und in der Schlussphase hielt er gegen Lukaku und Brozovic mit tollen Reflexen.

Manuel Akanji | Note: 3,5

Er wirkte einmal nervös und spielte einige Fehlpässe in wichtigen Bereichen, was dazu führte, dass Martínez zu Beginn der zweiten Halbzeit eine Torchance hatte.

Ruben Dias | Note: 2,5

Er leistete sich einen Fehler, als er den Ball an Brozovic verlor, verteidigte aber ansonsten mit seiner gewohnten Härte und Stärke.

Nathan Aké | Note: 3

Hatte Dzeko und Lukaku gut im Griff, ohne dabei besonders auffällig zu sein.