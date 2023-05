Vor Manchester City vs. Real Madrid: Tweets der UEFA sorgen für Verwirrung

Der offizielle Twitter-Kanal der UEFA hat im Vorfeld des Rückspiels im Champions-League-Halbfinale zwischen Manchester City und Real Madrid am Mittwochabend für Verwirrung gesorgt.

In zwei separaten Tweets kündigte die UEFA jeweils bereits das Endspiel an. Einmal mit Real Madrid als Gegner von Inter Mailand, einmal mit Manchester City. "Die Finalisten stehen fest und die Bühne ist bereitet", hieß es dazu.

User, die nur einen der beiden Tweets sahen, reagierten natürlich verwirrt darauf. Und unter den Fangemeinden der beiden Klubs herrschte Unmut.

Auf den Tweet mit Real als Inters Finalgegner gab es zum Beispiel mehr als 14.000 Kommentare. Mittlerweile wurden die Posts von der UEFA wieder gelöscht.

Zwischen City und Real ist nach dem 1:1 im Hinspiel noch alles offen. Am Dienstag hatte sich Inter Mailand als erste Mannschaft für das Endspiel am 10. Juni in Istanbul qualifiziert.

Die Nerazzurri gewannen auch das Rückspiel gegen Stadtrivale Milan mit 1:0, nachdem man bereits das Hinspiel mit 2:0 für sich entschieden hatte.