Paris Saint-Germain muss im anstehenden Champions League-Rückspiel gegen den FC Bayern auf Superstar Neymar verzichten. Hier erfahrt Ihr, warum und wie lange der Brasilianer ausfallen wird.

Der amtierende französische Meister PSG muss im Champions League-Rückspiel gegen den FC Bayern auf Star-Stürmer Neymar verzichten. Das gab der Verein am Montag in einer Presseerklärung bekannt.

Doch was ist der Grund für seine Ausfallzeit? Und wann wird er wieder auf dem Platz stehen können?

Diese Fragen beantworten wir in diesem Artikel.

PSG: Darum ist Neymar im Rückspiel gegen den FC Bayern nicht dabei

Hintergrund seines Ausfalls ist eine Verletzung, die sich Neymar im Ligaspiel gegen den OSC Lille am 19. Februar zugezogen hat. Im Zuge eines Zweikampfes im Mittelfeld knickte er böse um und musste infolge sogar vom Platz getragen werden.

Bereits in den vergangenen Jahren laborierte der mittlerweile 31-Jährige immer wieder mit diversen Verletzungen am Sprunggelenk. Unter Berücksichtigung seiner Krankenakte, trafen Verein, Spieler sowie das Ärzteteam gemeinsam die Entscheidung, dass sich Neymar in naher Zukunft einer Operation in der katarischen Hauptstadt Doha unterziehen werde.

© getty Spielt das Superstar-Trio nächste Saison noch in Paris?

PSG: Wie lange fällt Neymar aus?

Da es sich bei der OP um einen strukturellen Eingriff handelt, wird Neymar voraussichtlich mehrere Monate, der Verein sprach von wenigstens drei bis vier Monaten, ausfallen. Damit wird der französische Hauptstadtklub nicht nur im CL-Rückspiel gegen die Bayern auf einen ihrer drei Superstars verzichten müssen, sondern auch womöglich die gesamte restliche Saison.

Da das Arbeitspapier von Mitspieler Lionel Messi zum Ende dieser Spielzeit auslaufen wird und auch Mbappé immer wieder mit Wechselgerüchten in Verbindung gebracht wird, ist es durchaus möglich, dass wir das berühmt-berüchtigte PSG-Trio das letzte Mal gemeinsam auf dem Platz gesehen haben.

Nach Bekanntwerden seines Ausfalls meldete sich Neymar auch via Instagram zu Wort. Ein Bild von sich mit traurigem Blick kommentierte er mit den Worten: "Ich werde stärker denn je zurückkommen". Innerhalb weniger Stunden bekundeten zahlreiche internationale Fußball-Stars ihr Mitgefühl für Neymars Situation. Darunter viele PSG-Stars wie Mbappé, Donnarumma und Verratti, aber auch Jadon Sancho von Manchester United und Gabriel Jésus vom FC Arsenal ließen ihn ihre Unterstützung wissen.

In der laufenden Saison kommt Neymar wettbewerbsübergreifend auf 18 Tore und 17 Assists in insgesamt 29 Partien. Sein Vertrag beim französischen Hauptstadtklub ist noch bis zum Jahr 2027 datiert.

Neymar Jr: Der Spieler im Steckbrief

Nationalität: Brasilien

Brasilien Alter: 31 (geb. 05.02.1992)

31 (geb. 05.02.1992) Größe: 1,75 m

1,75 m Position: Linksaußen

Linksaußen Marktwert (geschätzt): 75 Millionen Euro

75 Millionen Euro Aktueller Verein: Paris Saint-Germain (seit: 03.08.2017)

PSG: Darum ist Neymar im Rückspiel gegen den FC Bayern nicht dabei - Die Rückspiele des Champions League-Achtelfinals im Überblick