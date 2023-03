Fünf Tore in einem Champions-League-Spiel: Erling Haaland zieht mit Lionel Messi gleich

Manchester Citys Stürmerstar Erling Haaland sind im Achtelfinal-Rückspiel gegen RB Leipzig als erst dritter Spieler der Geschichte (seit Einführung der Champions League unter diesem Namen 1992/93) fünf Tore in einem Champions-League-Spiel gelungen.

Zuvor war dieses Kunststück lediglich Lionel Messi und Luiz Adriano geglückt.

Messi traf im März 2012 fünffach für den FC Barcelona beim 7:1 im Achtelfinal-Rückspiel gegen Bayer Leverkusen. Adriano gelangen seine fünf Tore im Oktober 2014 bei einem 7:0 mit Shakhtar Donezk im Gruppenspiel gegen BATE Borisov.

Haaland hatte City am Dienstagabend gegen Leipzig nach gut 20 Minuten per Elfmeter in Führung gebracht. Danach steuerte der Norweger vier weitere Treffer zum 6:0-Zwischenstand bei, ehe er in der 63. Minute ausgewechselt wurde.

Auf wen Haaland und City im Viertelfinale der Champions League treffen, wird am Freitag (17. März) in Nyon ausgelost.

Die Hin- und Rückspiele in der Runde der letzten Acht in der Königsklasse steigen dann im April.