BVB: Katar-Protest beim Spiel gegen den FC Kopenhagen

Während des Auswärtsspiels von Borussia Dortmund beim FC Kopenhagen in der Champions League hat ein Aktivist, der auf das Spielfeld gelangt war, gegen die WM in Katar protestiert.

Die Person hatte es in der 33. Spielminute bis an den Mittelkreis geschafft und kniete sich mit ausgestreckten Armen nieder. An ihren Händen klebte rote Farbe, die Blut symbolisieren sollte. In der rechten Hand hielt sie einen Ball.

Zudem trug der Mann ein auf beiden Seiten bedrucktes T-Shirt mit der Aufschrift "Boycott Qatar" (Katar boykottieren). Nach etwas mehr als einer Minute ging die Partie beim Spielstand von 1:0 für den BVB weiter (hier geht's zum Liveticker).

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt anmelden!

Die WM in Katar ist unter anderem aufgrund von Menschenrechtsverletzungen und der Ausbeutung von ausländischen Arbeitern scharf in der Kritik. Das Turnier beginnt bereits am 20. November.