Champions League: Salah führt Liverpool ins Achtelfinale - Napoli weiter makellos

Für Jürgen Klopp und den FC Liverpool läuft es zumindest in der Champions League rund: Der englische Vizemeister zog durch ein 3:0 (1:0) bei Ajax Amsterdam zum sechsten Mal in Folge in die K.o.-Runde ein. Vorzeitig weiter sind zudem Inter Mailand und der FC Porto, der FC Barcelona verpasste dagegen wie schon im Vorjahr das Achtelfinale.

In Amsterdam hatte Liverpool zunächst Glück, vor der Führung durch Star-Stürmer Mohamed Salah (42.) vergab Ajax mehrere hochkarätige Chancen. Nach der Pause erhöhten Millionen-Neuzugang Darwin Nunez (49.) und Harvey Elliott (51.). Das Klopp-Team hatte in der Premier League zuletzt beim Tabellenletzten Nottingham Forest mit 0:1 (0:0) verloren und ist nur Achter.

Liverpools Ligarivale Tottenham muss in der völlig offenen Gruppe D nach einem 1:1 (0:1) gegen Sporting Lissabon dagegen Zittern. Nachdem Marcus Edwards für die Portugiesen den Führungstreffer erzielte, glichen die Spurs in der 80. Minute per Kopfball von Rodrigo Bentancur aus. Das vermeintliche Siegtor durch Topstürmer Harry Kane (90.+5), das den Einzug in die K.o.-Runde bedeutet hätte, wurde wegen einer Abseitsposition einkassiert. Den fünften Sieg im fünften Spiel holte in Gruppe A die bereits zuvor qualifizierte SSC Neapel durch ein 3:0 (2:0) gegen die Glasgow Rangers. Für die Süditaliener trafen Giovanni Simeone (11., 16.) und Leo Östigard (80.).

Eintracht Frankfurt hat sich auf der magischen Königsklassen-Reise ein Endspiel ums Weiterkommen erkämpft. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner gewann das stimmungsvolle Schicksalsspiel gegen Olympique Marseille mit 2:1 (2:1) und kann sich am letzten Champions-League-Spieltag bei Sporting Lissabon aus eigener Kraft unter die 16 besten Teams Europas schießen.

Der FC Porto löste durch ein 4:0 (1:0) bei Tabellenführer FC Brügge das Ticket für das Achtelfinale, weil Bayer Leverkusen gegen Atletico ein Remis holte. Die Belgier, bereits sicher weiter und am kommenden Dienstag zu Gast bei der Werkself, scheiterten zweimal vom Elfmeterpunkt.