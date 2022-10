RB Leipzig kriegt es heute in der Champions League zum zweiten Mal mit Real Madrid zu tun. SPOX tickert das Duell live mit.

In der Hinrunde setzte sich Real Madrid gegen RB Leipzig mit 2:0 durch. Heute können sich die Leipziger in der Gruppenphase der Champions League nun revanchieren. Ob es ihnen gelingt, könnt Ihr im Liveticker von SPOX mitverfolgen.

RB Leipzig vs. Real Madrid: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zweiter gegen Erster - so kann das Aufeinandertreffen von RB Leipzig und Real Madrid ebenfalls beschrieben werden. Während die Madrilenen das Achtelfinalticket bereits in der Tasche haben, kämpft Leipzig weiterhin um einen Platz. Heute wird es besonders schwierig, steht den Sachsen doch der amtierende Champions-League-Sieger gegenüber, der zudem in bestechender Form ist. In der Hinrunde setzten sich der spanische Meister mit 2:0 durch. Was ist heute für Leipzig möglich?

Vor Beginn: Das Duell des 5. Spieltags geht um 21 Uhr in der Leipziger Red Bull Arena los.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker des Champions-League-Gruppenspiels zwischen RB Leipzig und Real Madrid.

RB Leipzig vs. Real Madrid: Champions League heute im TV und Livestream

Um die Übertragung des Spektakels kümmert sich heute der Streamingdienst DAZN, der ab 20.15 Uhr live mit dabei ist. Folgendes Personal wird während der Vorberichterstattung und des Spiels eingesetzt:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Michael Ballack

Michael Ballack Reporter: Daniel Herzog

Das Duell wird zudem auch als Teil der heutigen Mittwochskonferenz angeboten, die um 18.15 Uhr losgeht und alle acht Spiele abdeckt.

Egal ob Einzelspiel oder Konferenz - für DAZN wird ein Abonnement benötigt. Die Kosten für dieses betragen 29,99 Euro im Monat und 274,99 Euro im Jahr.

RB Leipzig vs. Real Madrid, Champions League: Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Blaswich - Simakan, Orban, A. Diallo, Raum - Kampl, X. Schlager - Szoboszlai, Forsberg - Silva, Nkunku

Blaswich - Simakan, Orban, A. Diallo, Raum - Kampl, X. Schlager - Szoboszlai, Forsberg - Silva, Nkunku Real Madrid: Courtois - Carvajal, Rüdiger, Alaba, F. Mendy - Tchouameni - Camavinga, Kroos - Asensio, Rodrygo, Vinicius Junior

