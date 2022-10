RB Leipzig kriegt es heute in der Champions League mit Celtic aus Glasgow zu tun. Im Liveticker von SPOX lässt sich die Partie von Anfang bis Ende verfolgen.

RB Leipzig steht nach zwei Niederlagen in zwei Partien in der Champions League unter Zugzwang, heute will das Team von Trainer Marco Reus gegen Celtic Glasgow endlich ihre ersten Punkte sammeln. Ob es den Sachsen gelingt, könnt Ihr im Liveticker von SPOX mitlesen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

RB Leipzig vs. Celtic: Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach zwei Niederlagen in zwei Spielen gegen Real Madrid und Schachtjor Donezk braucht RB Leipzig unbedingt Punkte, um nicht frühzeitig aus der Champions League auszuscheiden. Mit Celtic steht den Sachsen heute dafür der vermeintlich leichteste Gegner gegenüber. Auch die Schotten stehen noch ohne Sieg da, gegen Donezk gelang ihnen jedoch immerhin ein Unentschieden.

Vor Beginn: Gespielt wird in der Leipziger Red Bull Arena, der Anstoß erfolgt um 18.45 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Champions-League-Partie in der Gruppe F. RB Leipzig empfängt den schottischen Traditionsklub Celtic Glasgow.

RB Leipzig vs. Celtic: Champions League heute im TV und Livestream

Das Spiel RB Leipzig gegen Celtic Glasgow gehört zum Rechtepaket von DAZN, weswegen sich der Streamingdienst um die Übertragung kümmert. Um 18.30 Uhr geht diesbezüglich die Übertragung des Einzelspiels los, als Teil der Mittwochskonferenz ist Leipzig vs. Celtic ebenfalls zu sehen.

Das dafür benötigte DAZN-Abonnement kostet entweder 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt anmelden!

Champions League: Die Tabelle der Gruppe F