FC Bayern - "Verrate nicht alles": Julian Nagelsmann lüftet Erfolgsgeheimnis nur zum Teil

Trainer Julian Nagelsmann zeigte sich nach dem 5:0-Erfolg in der Champions League gegen Viktoria Pilsen zufrieden mit der Leistung seines Teams und den Spielern, die er reinrotiert hatte. Leon Goretzka trat indes etwas auf die Euphoriebremse.

"Die Jungs haben es gut gemacht", sagte Julian Nagelsmann bei DAZN nach dem Kantersieg gegen die Tschechen, der dem deutschen Serienmeister den Champions-League-Rekord von 31 ungeschlagenen Gruppenspielen in Serie einbrachte: "Ich finde, dass man ein Spiel so angehen muss. Das Spiel war relativ schnell entschieden, dann ist es dahingeplätschert, was auch reif ist mit Blick auf Samstag."

Dann spielen die Münchner in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund. Dass sein Team nicht jeden Angriff mit Tempo zu Ende gespielt habe, sei auch deshalb klug gewesen, weil man dadurch keine unnötigen Ballverluste riskiert habe, die wiederum Kraft beim Verteidigen erfordert hätten. "Das war eine sehr seriöse Herangehensweise", befand der 35-Jährige.

"Es geht viel um Positionierung, da verrate ich jetzt nicht alles, da geht es viel um Schnittstellen", gab Nagelsmann zudem Einblicke in seine sehr zentrumsfokussierte Spielweise: "Grundsätzlich ist es das Ziel, alle auf eine Linie zu bringen und dann mit gegenläufigen Bewegungen die Leute rauszuziehen." Seine Spieler hätten das an diesem Tag gut gemacht. Ein besonderes Lob bekamen auch die Spieler, die zuletzt nicht so häufig zum Einsatz kamen.

"Gerade Ryan hat nicht so viel Rhythmus", gab der Trainer zu: "Er hat eine gute Positionstreue gehabt, ist ja eigentlich ein offensiverer Spieler. Es ist immer interessant zu sehen, wie positionstreu ist er, das hat er gut gemacht." Auch mit Josip Stanisic und Noussair Mazraoui war Nagelsmann zufrieden. Zu Saisonbeginn habe Letzterer noch etwas Zeit benötigt, "aber jetzt hat er viel mehr Selbstvertrauen, ist ein sehr guter Dribbler unter Druck."

Bayern-Noten: Gnabry nutzt seine Chance - ein Dauerreservist enttäuscht © getty 1/17 Der FC Bayern hat im dritten Spiel der Gruppenphase der Champions League den dritten Sieg eingefahren. Beim 5:0 gegen Viktoria Pilsen stach in der Offensive besonders ein Spieler heraus. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: Von den schwachen Tschechen kaum gefordert. Leistete sich keine Unsicherheiten bei ein paar Schüsschen. Note: 3. © getty 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Führte die meisten Zweikämpfe bei Bayern, lief in der Defensive viele Bälle ab. Nach vorne aber harmlos. Note: 3. © getty 4/17 DAYOT UPAMECANO: Ließ hinten nichts anbrennen. Dazu mehrmals mutige Vorstöße, teils bis an den gegnerischen Strafraum. Leidenschaftlich! Note: 2,5. © imago images 5/17 MATTHIJS DE LIGT: Im Aufbau immer anspielbar. Sicherte seriös ab, wenn Dayot Upamecano mit nach vorne ging. Keine Probleme, ein ruhiger Tag im Büro. Note: 3. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Defensiv gelangweilt, deshalb mit vielen Ausflügen. Nicht wie sonst oft nur nach links vorne, sondern auch immer wieder in die Mitte. Zählbares sprang dabei aber nicht heraus. Zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 3. © getty 7/17 RYAN GRAVENBERCH: In der Mittelfeldzentrale mit Goretzka anfangs der defensivere Part. Später immer wieder im Sechser-Achter-Wechselspiel. Solide, aber kein wirkliches Empfehlungsschreiben. Enttäuschend angesichts seiner jüngsten Aussagen. Note: 3,5. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Dominanter Auftritt vom Nationalspieler. Starke Zweikämpfe, zwei Vorlagen zum 2:0 durch Serge Gnabry und dem 5:0 durch Eric Maxim Choupo-Moting. Ansage! Note: 2. © getty 9/17 JAMAL MUSIALA: Schöner Doppelpass mit Leroy Sané vor dessen 1:0. Vergab noch eine gute Chance und ein Treffer wurde vom VAR aberkannt. Gewohnt agil und trickreich, aber nicht weltklasse wie gegen Leverkusen am Freitag. Note: 2,5. © getty 10/17 LEROY SANÉ: Weltklasse Alleingang und spektakulärer Abschluss zum 1:0. Piekfeine Ballannahme vor seinem Treffer zum 4:0. Auch in der Defensive mit Ballgewinnen, einmal dafür sogar lauter Szenenapplaus. Mann des Spiels. Note: 1,5. © getty 11/17 SADIO MANÉ: Nutzte die Schläfrigkeit der Pilsener Abwehr beim 3:0 eiskalt aus. Absoluter Traumpass zum 4:0 durch Sané. Auch sonst ständiger Gefahrenherd. Rundum gelungener Auftritt. Note: 2. © getty 12/17 SERGE GNABRY: Diesmal zu Beginn als Mittelstürmer eingesetzt. Unaufgeregter Abschluss bei seinem Tor zum 2:0. Rückte in der zweiten Hälfte nach Einwechslung von Eric Maxim Choupo-Moting etwas nach hinten und sorgte dort für viel Unruhe. Note: 2,5. © imago images 13/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam nach der Halbzeitpause für Jamal Musiala. Abgeklärt bei seinem Treffer zum 5:0. Einige Bälle in der Spitze gut behauptet. Note: 2,5. © imago images 14/17 JOSIP STANISIC: Kam nach der Halbzeitpause für Alphonso Davies. Machte keine Fehler, setzte aber auch keine Impulse - blieb komplett blass. Note: 3,5. © getty 15/17 MATHYS TEL: Kam in der 58. Minute für Sané. Blieb grundsätzlich auf Rechtsaußen und zog nur selten in die Mitte. Unauffällig. Note: 3,5. © getty 16/17 BENJAMIN PAVARD: Kam in der 72. Minute für Upamecano. Nichts Auffälliges. Keine Bewertung. © getty 17/17 BENJAMIN PAVARD: Kam in der 72. Minute für Upamecano. Nichts Auffälliges. Keine Bewertung.

Leon Goretzka über Sieg des FC Bayern: "Nicht alles hochjubeln"

Leon Goretzka bemühte sich indes nach Abpfiff darum, etwas auf die Euphoriebremse zu treten. "Man darf nicht alles zu sehr hochjubeln", analysierte er: "Das waren jetzt zwei Gegner, die uns das haben machen lassen, was wir machen wollten. Aber wir sind auf einem guten Weg." In der Länderspielpause habe es eine Phase gegeben, in der der FC Bayern "zu Recht" viel Kritik erhielt.

Diesmal habe das Team die Vorgaben des Trainers aber gut umgesetzt. "Wir haben den Raum ganz klar analysiert und gerade nach Ballgewinnen von uns erkannt, dass die letzte Kette nicht ganz durchschiebt und die rote Zone sehr groß wird", gab er Einblick in die Gegneranalyse mit Bezug auf das offensive Zentrum: "Den Raum haben wir gut bespielt bei den Toren."

"Wir brauchen diese Art der Spiele, um unser Selbstvertrauen zurückzubekommen", erklärte auch Sadio Mané mit Blick auf das Top-Spiel am Samstag: "Es waren schwere Wochen für uns." Die Leistung gegen Pilsen sei aber "großartig vom Beginn bis zum Ende" gewesen.