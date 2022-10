FC Bayern: "Einer der besten Spieler überhaupt" - Leroy Sané erhält Sonderlob

Leroy Sané zählt beim FC Bayern München zu den formstärksten Spielern des Kaders und hat auch in der Champions League gegen Viktoria Pilsen wieder zweimal getroffen. Von Hasan Salihamidzic gab es für diese Leistung ein Sonderlob und die Prognose, dass der 26-Jährige "einer der besten Spieler überhaupt werden" kann.

"Wenn er mitverteidigt, wenn er nach vorne seine Stärken ausspielt", schränkte der Sportvorstand nach dem 5:0-Sieg gegen Pilsen ein. Salihamidzic geht aber davon aus, "dass er es auch verstanden hat, was die Zuschauer, was wir alle von ihm verlangen, was wir an ihm lieben."

Gegen Pilsen war der deutsche Nationalspieler wieder an vielen Angriffen beteiligt und kombinierte vor allem mit Jamal Musiala wie schon gegen Bayer 04 Leverkusen auf sehr hohem Niveau. Aber auch defensiv zeigte der Angreifer großes Engagement, gewann vier seiner sechs Defensivduelle.

Die Zuschauer honorierten seinen Einsatz sogar mit Szenenapplaus nach einem gewonnen Defensivzweikampf. In der vergangenen Saison war Sané noch mit starken Leistungsschwankungen negativ aufgefallen.

"Jedes Spiel verlangt von einem immer wieder diesen Fokus, diese Konzentration, diesen Invest, 100 oder 120 Prozent, weil wir natürlich auch körperlich immer wieder attackiert werden", erklärte Salihamidzic: "Es ist wichtig, dass man dagegenhält, dass er genauso dagegenhält, wie er das in den letzten Wochen macht."

Bayern-Noten: Gnabry nutzt Chance - Dauerreservist enttäuscht © getty 1/17 Der FC Bayern hat im dritten Spiel der Gruppenphase der Champions League den dritten Sieg eingefahren. Beim 5:0 gegen Viktoria Pilsen stach in der Offensive besonders ein Spieler heraus. Die Noten und Einzelkritiken der FCB-Spieler. © imago images 2/17 MANUEL NEUER: Von den schwachen Tschechen kaum gefordert. Leistete sich keine Unsicherheiten bei ein paar Schüsschen. Note: 3. © getty 3/17 NOUSSAIR MAZRAOUI: Führte die meisten Zweikämpfe bei Bayern, lief in der Defensive viele Bälle ab. Nach vorne aber harmlos. Note: 3. © getty 4/17 DAYOT UPAMECANO: Ließ hinten nichts anbrennen. Dazu mehrmals mutige Vorstöße, teils bis an den gegnerischen Strafraum. Leidenschaftlich! Note: 2,5. © imago images 5/17 MATTHIJS DE LIGT: Im Aufbau immer anspielbar. Sicherte seriös ab, wenn Dayot Upamecano mit nach vorne ging. Keine Probleme, ein ruhiger Tag im Büro. Note: 3. © getty 6/17 ALPHONSO DAVIES: Defensiv gelangweilt, deshalb mit vielen Ausflügen. Nicht wie sonst oft nur nach links vorne, sondern auch immer wieder in die Mitte. Zählbares sprang dabei aber nicht heraus. Zur Halbzeit ausgewechselt. Note: 3. © getty 7/17 RYAN GRAVENBERCH: In der Mittelfeldzentrale mit Goretzka anfangs der defensivere Part. Später immer wieder im Sechser-Achter-Wechselspiel. Solide, aber kein wirkliches Empfehlungsschreiben. Enttäuschend angesichts seiner jüngsten Aussagen. Note: 3,5. © getty 8/17 LEON GORETZKA: Dominanter Auftritt vom Nationalspieler. Starke Zweikämpfe, zwei Vorlagen zum 2:0 durch Serge Gnabry und dem 5:0 durch Eric Maxim Choupo-Moting. Ansage! Note: 2. © getty 9/17 JAMAL MUSIALA: Schöner Doppelpass mit Leroy Sané vor dessen 1:0. Vergab noch eine gute Chance und ein Treffer wurde vom VAR aberkannt. Gewohnt agil und trickreich, aber nicht weltklasse wie gegen Leverkusen am Freitag. Note: 2,5. © getty 10/17 LEROY SANÉ: Weltklasse Alleingang und spektakulärer Abschluss zum 1:0. Piekfeine Ballannahme vor seinem Treffer zum 4:0. Auch in der Defensive mit Ballgewinnen, einmal dafür sogar lauter Szenenapplaus. Mann des Spiels. Note: 1,5. © getty 11/17 SADIO MANÉ: Nutzte die Schläfrigkeit der Pilsener Abwehr beim 3:0 eiskalt aus. Absoluter Traumpass zum 4:0 durch Sané. Auch sonst ständiger Gefahrenherd. Rundum gelungener Auftritt. Note: 2. © getty 12/17 SERGE GNABRY: Diesmal zu Beginn als Mittelstürmer eingesetzt. Unaufgeregter Abschluss bei seinem Tor zum 2:0. Rückte in der zweiten Hälfte nach Einwechslung von Eric Maxim Choupo-Moting etwas nach hinten und sorgte dort für viel Unruhe. Note: 2,5. © imago images 13/17 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: Kam nach der Halbzeitpause für Jamal Musiala. Abgeklärt bei seinem Treffer zum 5:0. Einige Bälle in der Spitze gut behauptet. Note: 2,5. © imago images 14/17 JOSIP STANISIC: Kam nach der Halbzeitpause für Alphonso Davies. Machte keine Fehler, setzte aber auch keine Impulse - blieb komplett blass. Note: 3,5. © getty 15/17 MATHYS TEL: Kam in der 58. Minute für Sané. Blieb grundsätzlich auf Rechtsaußen und zog nur selten in die Mitte. Unauffällig. Note: 3,5. © getty 16/17 BENJAMIN PAVARD: Kam in der 72. Minute für Upamecano. Nichts Auffälliges. Keine Bewertung. © getty 17/17 BENJAMIN PAVARD: Kam in der 72. Minute für Upamecano. Nichts Auffälliges. Keine Bewertung.

FC Bayern: Leroy Sané "in Europa einer der besten Spieler"

Sané habe dann "diese individuellen Qualitäten. Er ist schnell, er hat eine gute Technik, einen unfassbar guten Schuss". Wenn er das alles auf den Platz bringe, gebe es für ihn keine Grenzen. Und "wenn er sich so präsentiert, ist er in Europa einer der besten Spieler", sagte der 45-Jährige.

Ob es dem Linksfuß nun gelingen werde, diese Leistungen konstant zu zeigen? "Ich hoffe es", antwortete Salihamidzic und ergänzte, dass Sané genau wisse, was von ihm verlangt werde.

Zumindest in der Champions League liefert der ehemalige Schalker für den FC Bayern konstant ab. Seit seinem Wechsel von Manchester City zu den Münchnern war er in der Königsklasse in 21 Partien an 18 Treffern direkt beteiligt - in derselben Zeitspanne sind nur Robert Lewandowski (31), Kylian Mbappé (25) und Karim Benzema (24) vor ihm.