FC Barcelona - Xavi nach Barça-Remis am Boden zerstört: "Dann versage ich auch"

Nach dem dramatischen 3:3 gegen Inter Mailand ist das Aus des FC Barcelona in der Champions-League-Gruppenphase fast schon besiegelt, entsprechend ernüchtert fiel die Reaktion von Trainer Xavi nach der Partie aus.

"Die Champions League ist in dieser Saison grausam zu uns. Gegen Bayern München waren wir nicht clever genug. Letzte Woche in Mailand gab es andere Umstände, aber es gibt diesmal keinen Grund, über die Schiedsrichter zu sprechen, es waren Fehler in der Defensive", erklärte der ehemalige Mittelfeldstar selbstkritisch.

Nachdem Ousmane Dembelé Barça in Führung gebracht hatte, drehte Inter die Partie nach der Pause. Zwei späte Treffer von Robert Lewandowski - dazwischen traf Robin Gosens - bescherten den Katalanen immerhin noch ein Remis. Xavi stellte jedoch klar: "Wenn du Inter nicht zuhause schlägst, verdienst du es auch nicht, im Wettbewerb zu bleiben."

Während beim Aus in der Gruppenphase im Vorjahr schlicht und ergreifend die Qualität gefehlt habe, um es weiter zu schaffen, sei diese nun eigentlich vorhanden gewesen. "Dieses Mal waren es unsere Fehler. Ich bin sehr enttäuscht, traurig, frustriert, sauer. Es tut weh, aber es ist die Wahrheit: Wir verdienen es nicht, in der Champions League zu spielen, so selbstkritisch muss ich sein." Zudem nahm Xavi die Schuld auf sich: "Wenn das Team versagt, versage auch ich. Es ist meine Verantwortung."

Bei noch zwei verbliebenen Spieltagen beträgt der Rückstand der Spanier auf Inter drei Punkte, zudem geht der direkte Vergleich an die Nerazzurri. Dies bedeutet: Gewinnen die Mailänder das Heimspiel gegen das punktlose Viktoria Pilsen, ist das Aus von Barça besiegelt. Dies erkannte auch Xavi an: "Unsere Chancen, weiterzukommen, sind jetzt sehr gering. Wir werden die Hoffnung nicht aufgeben, aber die Situation ist wirklich schwierig."

Champions League: Die Tabelle der Gruppe C