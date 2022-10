Heute werden wieder acht Gruppenspiele in der Champions League bestritten. DAZN oder Amazon Prime - wir zeigen Euch, wer die Spiele live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Die Champions League ist gestern in die vierte Spielrunde gestartet. Acht Partien wurden bereits absolviert, am heutigen Mittwoch, den 12. Oktober, folgt die zweite Hälfte, unter anderem mit Spielen des FC Bayern München (Gegner: Viktoria Pilsen), Eintracht Frankfurt (Gegner: Tottenham Hotspur) und Bayer Leverkusen (Gegner: FC Porto). Wie üblich startet der europäische Fußballabend mit zwei Spielen, die um 18.45 Uhr angepfiffen werden, um 21 Uhr gehen die restlichen sechs Partien über die Bühne. Die drei Bundesligisten spielen alle um 21 Uhr.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe A

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 SSC Neapel 3 3 0 0 13:2 11 9 2 Liverpool FC 3 2 0 1 5:5 0 6 3 Ajax Amsterdam 3 1 0 2 6:8 -2 3 4 Rangers FC 3 0 0 3 0:9 -9 0

Champions League: Die Tabelle der Gruppe B

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Brügge 3 3 0 0 7:0 7 9 2 FC Porto 3 1 0 2 3:6 -3 3 3 Bayer Leverkusen 3 1 0 2 2:3 -1 3 4 Atlético Madrid 3 1 0 2 2:5 -3 3

Champions League: Die Tabelle der Gruppe C

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Bayern München 3 3 0 0 9:0 9 9 2 Inter Mailand 3 2 0 1 3:2 1 6 3 FC Barcelona 3 1 0 2 5:4 1 3 4 Viktoria Pilsen 3 0 0 3 1:12 -11 0

Champions League: Die Tabelle der Gruppe D

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Sporting CP 3 2 0 1 6:4 2 6 2 Tottenham Hotspur 3 1 1 1 2:2 0 4 3 Eintracht Frankfurt 3 1 1 1 1:3 -2 4 4 Olympique Marseille 3 1 0 2 4:4 0 3

© imago images DAZN besitzt die Übertragungsrechte am Großteil der Champions League.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

DAZN oder Amazon Prime - so lautet von Champions-League-Spieltag zu Champions-League-Spieltag stets die Frage, was die Übertragung der Spiele betrifft. Gestern war DAZN für sieben Spiele die richtige Antwort, bei Amazon Prime war nur eine Partie zu sehen. Heute ändert sich nicht viel, außer dass nicht sieben, sondern alle acht Spiele bei DAZN übertragen werden. Amazon Prime liefert also zu keinem Spiel heute eine Übertragung, bei DAZN sind stattdessen nicht nur die Einzelspiele zu sehen, sondern auch eine Konferenz, die um 18.15 Uhr losgeht. Wer nur die deutschen Spiele im Auge behalten will, findet auch dazu eine Konferenz vor, sie trägt den Namen "Deutsche Mittwochskonferenz".

Der Großteil der Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, Ligue 1, Primera Division, die NFL, die NBA, Tennisbewerbe, Darts, Radsport, Motorsport, Kampfsport, Wrestling - das alles und noch viel mehr macht das große Rechtepaket von DAZN aus.

Der Zugriff auf die ganzen Sportarten ist jedoch noch denen entsperrt, die sich ein Abonnement anschaffen, das im Monat 29,99 Euro und im Jahr 274,99 Euro kostet.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? Die Spiele im Liveticker

Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, alle acht Partien - sowohl einzeln als auch in der Konferenz - bei SPOX im Liveticker zu verfolgen.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Hier geht es zur Champions-League-Konferenz.

Champions League: Der heutige 4. Spieltag