Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bayer Leverkusen muss heute in der Gruppenphase der Champions League auswärts gegen Atletico Madrid ran. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

In der Gruppe B der Champions League geht es am heutigen Mittwoch, den 26. Oktober, gleich zweimal zur Sache. Zuerst stehen sich um 18.45 Uhr Club Brügge und der FC Porto gegenüber. Danach, um 21 Uhr, treffen auch Atletico Madrid und Bayer Leverkusen ein zweites Mal in der Gruppenphase aufeinander. Nach dem 2:0-Sieg in der Hinrunde will die Werkself ein ähnliches Ergebnis heute im Civitas Metropolitano, der Spielstätte von Atletico Madrid, erreichen.

Beim Blick auf die Tabelle merkt man schnell, dass Leverkusen unbedingt Punkte braucht, um nicht frühzeitig aus der Königsklasse auszuscheiden. Aktuell liegt man mit drei Zählern auf dem letzten Platz. Die Rojiblancos rangieren auf Rang drei mit nur einem Punkt mehr.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe B

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Brügge 4 3 1 0 7:0 7 10 2 FC Porto 4 2 0 2 6:6 0 6 3 Atlético Madrid 4 1 1 2 2:5 -3 4 4 Bayer Leverkusen 4 1 0 3 2:6 -4 3

© getty Bayer Leverkusen bezwang Atletico Madrid in der Hinrunde mit 2:0.

Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Heute ist Mittwoch, das heißt, dass es nur eine Option gibt, in Deutschland das Spiel zwischen Atletico Madrid und Bayer Leverkusen live zu verfolgen: DAZN. Beim Streamingdienst liegt nämlich der Großteil der Übertragungsrechte für die Champions League, lediglich dienstags bietet Amazon Prime Video ebenfalls ein Spiel an.

Atletico vs. Leverkusen wird heute auf zwei verschiedene Arten übertragen - um 20.45 Uhr als Einzelspiel, das von Michael Born und Benny Lauth kommentiert wird, und um 18.15 Uhr als Teil zweier Konferenzen. Zum einen ist die Partie in der allgemeinen Mittwochskonferenz zu sehen, zum anderen auch in der deutschen Mittwochskonferenz. Die Konferenzen unterscheiden sich von der Anzahl der gezeigten Spiele: In der allgemeinen Mittwochskonferenz werden alle acht Spiele übertragen, in der deutschen Mittwochskonferenz zuerst die beiden Spiele, die um 18.45 Uhr angepfiffen werden, dann ab 21 Uhr ausschließlich die Spiele mit deutscher Beteiligung.

Ob Einzelspiel oder Konferenz - in beiden Fällen braucht Ihr ein DAZN-Abonnement. Der Preis für dieses liegt bei 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr. Zum vielfältigen DAZN-Angebot zählen neben Fußball auch Sportarten wie Darts, Handball, Tennis, Radsport, Motorsport, Wintersport, MMA, Boxen und Wrestling dazu.

Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

SPOX ist zudem für das Tickern des Spiels verantwortlich. Damit können auch die Atletico vs. Leverkusen live mitverfolgen, die kein DAZN-Abo haben.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Atletico Madrid und Bayer Leverkusen.

Hier geht es zum Liveticker der Mittwochskonferenz.

Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Atletico Madrid: Oblak - Savic, Gimenez, Reinildo - Molina, Carrasco - Witsel - de Paul, Kondogbia - Griezmann, Morata

Oblak - Savic, Gimenez, Reinildo - Molina, Carrasco - Witsel - de Paul, Kondogbia - Griezmann, Morata Bayer Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba - Frimpong, Andrich, Amiri, Bakker - Diaby, Adli - Schick

Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen

Atletico Madrid vs. Bayer Leverkusen Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 5

5 Datum: 26. Oktober 2022

26. Oktober 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Civitas Metropolitano, Madrid

Civitas Metropolitano, Madrid Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League: Die heutigen Spiele des 5. Spieltags