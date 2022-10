Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool, Übertragung: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Ajax Amsterdam und der FC Liverpool kämpfen heute um wichtige Punkte in der Champions League. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Gruppenspiel am 5. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Der ungeschlagene Spitzenreiter SSC Neapel hat in der Gruppe A der Champions League bereits einen Platz im Achtelfinale fix. Am heutigen Mittwoch (26. Oktober) könnte mit dem FC Liverpool der nächste Klub sein Ticket fürs Achtelfinale buchen. Dafür muss das Team von Jürgen Klopp gegen Ajax Amsterdam im Rückspiel einfach nur einen Punkt holen. Um 21 Uhr treten die beiden europäischen Traditionsvereine in der Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gegeneinander an. Der Spanier José Maria Sanchez Santos wird die Partie als Unparteiischer leiten. Das erste Aufeinandertreffen gewannen die Reds 2:1.

Champions League: Die Tabelle der Gruppe A

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 SSC Neapel 4 4 0 0 17:4 13 12 2 Liverpool FC 4 3 0 1 12:6 6 9 3 Ajax Amsterdam 4 1 0 3 8:12 -4 3 4 Rangers FC 4 0 0 4 1:16 -15 0

© getty Der FC Liverpool braucht nur mehr einen Punkt, um das Achtelfinale der Champions League zu erreichen.

Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream

Um Ajax Amsterdam gegen Liverpool heute live und in voller Länge schauen zu können, wird ein Zugang zum Livestream-Angebot von DAZN benötigt. Der Streamingdienst ist es nämlich, der alle Mittwochsspiele in der Königsklasse überträgt. Aus diesem Grund ist die Partie ab 21 Uhr auf der Plattform zu sehen, durch die Übertragung begleitet Euch Kommentator Jogi Hebel.

Ihr wollt jedoch nicht nur Amsterdam vs. Liverpool im Auge behalten, sondern den ganzen Fußball-Abend? Dann ist auch dafür DAZN der richtige Anbieter, beim "Netflix des Sports" ist die Partie nämlich Teil der Mittwochskonferenz, in der alle acht Spiele zu sehen sind.

DAZN ist das Zuhause zahlreicher Sportarten, nicht nur des Fußballs. Darts, Tennis, Motorsport, Radsport, US-Sport (NBA und NFL), Handball, Wrestling, MMA, Boxen - es ist für jeden etwas dabei.

Wer all diese Sportarten im Livestream schauen möchte, kommt nicht um ein Abonnement herum. DAZN verlangt für dieses im Monat 29,99 Euro, jährlich fallen 274,99 Euro an.

Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool, Übertragung: Champions League heute im Liveticker

Auch SPOX ist heute mit von der Partie, wenn Ajax Amsterdam und der FC Liverpool sich duellieren. Wir tickern das Spiel nämlich live und ausführlich mit. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst keine wichtige Szene. Außerdem gibt es heute auch eine Konferenz in Liveticker-Form.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool.

Hier geht es zum Liveticker der Mittwochskonferenz.

Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool, Übertragung: Champions League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool

Ajax Amsterdam vs. FC Liverpool Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: 5

5 Datum: 26. Oktober 2022

26. Oktober 2022 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam

Johan Cruijff ArenA, Amsterdam Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

