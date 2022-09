RB Leipzig gastiert in der Champions League im Estadio Santiago Bernabeu bei Real Madrid. So kann man das spanisch-deutsche Kräftemessen heute live im TV und Livestream verfolgen.

1:4 gegen Shakhtar Donetsk: RB Leipzig hat zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase allen voran aufgrund der Höhe eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen. Es war zugleich die letzte Partie unter Domenico Tedesco, der in der Folge als Trainer entlassen wurde. Zuvor hatte es in der Bundesliga bereits ein 0:4 bei Eintracht Frankfurt gesetzt.

Übernommen hat das Ruder Marco Rose, dem zum Einstand mit RB ein 3:0 gegen Ex-Klub Borussia Dortmund gelungen ist. Eine erfolgreiche Generalprobe für das jetzt anstehende Duell in der Königsklasse mit Real Madrid, das seinen Auftakt mit einem 3:0 gegen Celtic mit Bravour gemeistert hat.

Die Leipziger gastieren am heutigen Mittwoch, den 14. September im Estadio Santiago Bernabeu, wollen dort bestenfalls drei Punkte mitnehmen. Die Königlichen stehen diese Saison jedoch bei sieben Siegen aus sieben Pflichtspielen, entsprechend schwer dürfte es in Madrid werden. Anstoß ist um 21 Uhr.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. RB Leipzig in der Champions League heute live im TV und Livestream?

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. RB Leipzig in der Champions League heute live im TV?

Eine klassische Übertragung im Fernsehen gibt es zur Champions League seit der Saison 2021/22 nicht mehr, nachdem Sky die Rechte an der Ausstrahlung verloren hatte. Diese liegen nun bei DAZN und Amazon Prime Video, zwei Streamingdiensten.

Ganz korrekt betrachtet handelt es sich also um Livestreams, wenn man sich die Königsklasse ansieht. Auf dem Smart-TV bieten aber sowohl DAZN als auch Amazon Prime Video Apps an, die man sich problemlos herunterladen kann. Die Champions League sieht man dann auch so ohne großen Unterschied zum linearen TV am Fernsehgerät.

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. RB Leipzig in der Champions League heute im Livestream?

Um zurück zu Real Madrid gegen RB Leipzig zu kommen: Den 90 Minuten im Bernabeu nimmt sich heute DAZN an. Amazon Prime Video zeigt in einer CL-Woche immer nur dienstags eine Begegnung exklusiv, der Mittwoch läuft stets komplett bei DAZN.

Uli Hebel kommentiert das Aufeinandertreffen, Experte ist Jonas Hummels. Als Reporter fungiert Andres Veredas, in der Konferenz berichtet Michael Born von der Partie.

Um Real gegen RB heute live bei DAZN zu sehen, benötigt man ein aktives Abonnement. Für ein Monatsabo zahlt man monatlich 29,99 Euro, ein Jahresabo kostet 274,99 Euro jährlich. Abgesehen von der Königsklasse zeigt DAZN vom Fußball auch die Bundesliga immer freitags und sonntags sowie die Primera Division mit Real Madrid und dem FC Barcelona, die Serie A mit Inter, AC Mailand und Juventus oder die Ligue 1 mit Paris Saint-Germain.

Irre CL-Prognose: BVB-Chance liegt nur bei 2 Prozent! © getty 1/33 Die US-amerikanische Nachrichtenwebsite FiveThirtyEight, mit dem Schwerpunkt Statistik, hat berechnet, welcher Verein die besten Chancen auf den Triumph in der Champions League hat. SPOX präsentiert das Ranking basierend auf den Titelchancen. © getty 2/33 Platz 16 – MACCABI HAIFA: Achtelfinale (2 Prozent), Viertelfinale (unter 1 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © imago images 3/33 Platz 16 – VIKTORIA PILSEN: Achtelfinale (2 Prozent), Viertelfinale (unter 1 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 4/33 Platz 16 – FC KOPENHAGEN: Achtelfinale (7 Prozent), Viertelfinale (1 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 5/33 Platz 16 – SCHACHTJOR DONEZK: Achtelfinale (12 Prozent), Viertelfinale (2 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 6/33 Platz 16 – DINAMO ZAGBREB: Achtelfinale (13 Prozent), Viertelfinale (3 Prozent), Halbfinale (unter 1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 7/33 Platz 16 – GLASGOW RANGERS: Achtelfinale (15 Prozent), Viertelfinale (4 Prozent), Halbfinale (1 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 8/33 Platz 16 – FC BRÜGGE: Achtelfinale (28 Prozent), Viertelfinale (8 Prozent), Halbfinale (2 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 9/33 Platz 16 – FC SEVILLA: Achtelfinale (30 Prozent), Viertelfinale (9 Prozent), Halbfinale (2 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 10/33 Platz 16 – JUVENTUS TURIN: Achtelfinale (38 Prozent), Viertelfinale (10 Prozent), Halbfinale (3 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 11/33 Platz 16 – EINTRACHT FRANKFURT: Achtelfinale (37 Prozent), Viertelfinale (11 Prozent), Halbfinale (3 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 12/33 Platz 16 – OLYMPIQUE MARSEILLE: Achtelfinale (38 Prozent), Viertelfinale (12 Prozent), Halbfinale (4 Prozent), Finale (unter 1 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 13/33 Platz 16 – BAYER LEVERKUSEN: Achtelfinale (47 Prozent), Viertelfinale (18 Prozent), Halbfinale (6 Prozent), Finale (2 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 14/33 Platz 16 – SPORTING LISSABON: Achtelfinale (53 Prozent), Viertelfinale (19 Prozent), Halbfinale (7 Prozent), Finale (2 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 15/33 Platz 16 – SSC NEAPEL: Achtelfinale (37 Prozent), Viertelfinale (16 Prozent), Halbfinale (6 Prozent), Finale (2 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 16/33 Platz 16 – CELTIC GLASGOW: Achtelfinale (52 Prozent), Viertelfinale (19 Prozent), Halbfinale (7 Prozent), Finale (2 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 17/33 Platz 16 – BENFICA LISSABON: Achtelfinale (64 Prozent), Viertelfinale (23 Prozent), Halbfinale (8 Prozent), Finale (3 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 18/33 Platz 16 – RB LEIPZIG: Achtelfinale (54 Prozent), Viertelfinale (22 Prozent), Halbfinale (8 Prozent), Finale (3 Prozent), Sieg im Endspiel (unter 1 Prozent) © getty 19/33 Platz 13 – FC PORTO: Achtelfinale (59 Prozent), Viertelfinale (25 Prozent), Halbfinale (10 Prozent), Finale (3 Prozent), Sieg im Endspiel (1 Prozent) © getty 20/33 Platz 13 – INTER MAILAND: Achtelfinale (40 Prozent), Viertelfinale (19 Prozent), Halbfinale (8 Prozent), Finale (3 Prozent), Sieg im Endspiel (1 Prozent) © getty 21/33 Platz 13 – AC MILAN: Achtelfinale (58 Prozent), Viertelfinale (25 Prozent), Halbfinale (10 Prozent), Finale (4 Prozent), Sieg im Endspiel (1 Prozent) © getty 22/33 Platz 9 – BORUSSIA DORTMUND: Achtelfinale (68 Prozent), Viertelfinale (30 Prozent), Halbfinale (12 Prozent), Finale (5 Prozent), Sieg im Endspiel (2 Prozent) © getty 23/33 Platz 9 – ATLETICO MADRID: Achtelfinale (66 Prozent), Viertelfinale (31 Prozent), Halbfinale (13 Prozent), Finale (5 Prozent), Sieg im Endspiel (2 Prozent) © getty 24/33 Platz 9 – RB SALZBURG: Achtelfinale (61 Prozent), Viertelfinale (28 Prozent), Halbfinale (12 Prozent), Finale (5 Prozent), Sieg im Endspiel (2 Prozent) © getty 25/33 Platz 9 – FC CHELSEA: Achtelfinale (68 Prozent), Viertelfinale (34 Prozent), Halbfinale (14 Prozent), Finale (5 Prozent), Sieg im Endspiel (2 Prozent) © getty 26/33 Platz 8 – TOTTENHAM HOTSPUR: Achtelfinale (73 Prozent), Viertelfinale (37 Prozent), Halbfinale (16 Prozent), Finale (6 Prozent), Sieg im Endspiel (3 Prozent) © getty 27/33 Platz 6 – AJAX AMSTERDAM: Achtelfinale (67 Prozent), Viertelfinale (38 Prozent), Halbfinale (20 Prozent), Finale (10 Prozent), Sieg im Endspiel (5 Prozent) © getty 28/33 Platz 6 – FC BARCELONA: Achtelfinale (68 Prozent), Viertelfinale (40 Prozent), Halbfinale (25 Prozent), Finale (12 Prozent), Sieg im Endspiel (5 Prozent) © getty 29/33 Platz 5 – REAL MADRID: Achtelfinale (82 Prozent), Viertelfinale (49 Prozent), Halbfinale (25 Prozent), Finale (12 Prozent), Sieg im Endspiel (6 Prozent) © getty 30/33 Platz 4 – FC LIVERPOOL: Achtelfinale (81 Prozent), Viertelfinale (56 Prozent), Halbfinale (34 Prozent), Finale (19 Prozent), Sieg im Endspiel (10 Prozent) © getty 31/33 Platz 3 – PARIS SAINT-GERMAIN: Achtelfinale (95 Prozent), Viertelfinale (69 Prozent), Halbfinale (45 Prozent), Finale (28 Prozent), Sieg im Endspiel (16 Prozent) © getty 32/33 Platz 2 – MANCHESTER CITY: Achtelfinale (95 Prozent), Viertelfinale (71 Prozent), Halbfinale (49 Prozent), Finale (31 Prozent), Sieg im Endspiel (18 Prozent) © getty 33/33 Platz 1 – FC BAYERN MÜNCHEN: Achtelfinale (90 Prozent), Viertelfinale (69 Prozent), Halbfinale (49 Prozent), Finale (33 Prozent), Sieg im Endspiel (20 Prozent)

