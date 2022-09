Im ersten Spiel der neuen Champions League-Saison empfängt der BVB die Mannschaft des FC Kopenhagen. Doch welcher Anbieter zeigt / überträgt das Match eigentlich im TV und Livestream? Die Antwort gibt's in diesem Artikel.

Eine neue Saison, eine neue Chance. Nach dem enttäuschenden Champions League-Resultat in der vergangenen Saison (Vorrundenaus) will Borussia Dortmund nun Wiedergutmachung betreiben. Die erste Möglichkeit dazu ergibt sich bereits heute im Auftaktspiel gegen den dänischen Meister FC Kopenhagen.

Angesichts des durchaus gelungenen Saisonstarts, dürften die Schwarz-Gelben mit breiter Brust antreten. Von den ersten fünf Bundesligapartien in dieser Spielzeit, gewann das Team von Trainer Edin Terzic ganze vier an der Zahl. In Summe ergeben die Leistungen den zweiten Tabellenplatz, nur hinter dem SC Freiburg.

Welcher Anbieter zeigt das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Kopenhagen heute live im TV und Livestream? Die Antwort folgt in diesem Artikel.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Kopenhagen in der Champions League heute live im TV und Livestream?

Das erste Champions League-Spiel des BVB in dieser Spielzeit wird exklusiv vom Streaminganbieter Amazon Prime übertragen. Aber, wie erfolgt nun der Zugriff auf die Ausstrahlung via Livestream und im linearen Fernsehen?

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Kopenhagen in der Champions League heute im Livestream

Um auf den Stream zugreifen zu können, müsst Ihr in Besitz einer Amazon Prime-Mitgliedschaft sein. Neben der Übertragung eines Dienstagsspiels pro Champions League-Spielwoche, genießen Kundinnen und Kunden auch zahlreiche weitere Vorteile. Darunter der kostenlose Premiumversand von Millionen von Artikeln und der Zugriff auf mehr als zwei Millionen Songs via Prime Music.

Der Kostenpunkt für ein Monatsabo liegt derzeit bei 7,99 Euro, das Jahresabo beläuft sich auf 69 Euro. Ihr wollt nun aber nicht direkt ein Vertrag abschließen, sondern zunächst einmal alle Vorteile austesten? Dann könnt Ihr jetzt Euren kostenlosen Probemonat abschließen. Derzeit bietet Amazon nämlich die Möglichkeit, alle Vorteile einer Mitgliedschaft für insgesamt 30 Tage am Stück auf Herz und Nieren zu prüfen - und das komplett gratis. Über diesen Link geht's zum Angebot.

Ihr seid bereits Prime-Abonnenten? Dann klickt auf diesen Link um direkt zum Stream zu gelangen.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Kopenhagen in der Champions League heute live im TV

Da es sich bei Amazon Prime Video um einen reinen Streamingdienst handelt, wird es keine Übertragung des Spiels im linearen Fernsehen geben.

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Kopenhagen in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Alternativ könnt Ihr das Spiel auch bei uns Liveticker verfolgen. Dank minütlicher Updates wisst Ihr zu jeder Zeit Bescheid, was im Signal-Iduna-Park gerade vor sich geht.

Hier geht's zum Liveticker der Partie BVB vs. FC Kopenhagen

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Kopenhagen in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Alle Infos zur Partie

Wer? Borussia Dortmund gegen FC Kopenhagen

Borussia Dortmund gegen FC Kopenhagen Was? 1. Spieltag der Champions League-Saison 2022/23

1. Spieltag der Champions League-Saison 2022/23 Wann? Dienstag, 6. September um 18.45 Uhr

Dienstag, 6. September um 18.45 Uhr Wo? Signal-Iduna-Park in Dortmund

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Kopenhagen in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Der BVB muss im ersten Champions League-Spiel der neuen Saison auf einige Spieler verzichten. So werden Bynoe-Gittens (Schulter), Dahoud (OP) und Malen (muskuläre Probleme) sicher nicht an der Partie teilnehmen können. Guerreiro und Adeyemi sind darüber hinaus noch fraglich.

Dortmund: Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Özcan - Brandt, Reus, T. Hazard - Modeste

Kobel - M. Wolf, Hummels, N. Schlotterbeck, Guerreiro - Bellingham, Özcan - Brandt, Reus, T. Hazard - Modeste Kopenhagen: Ryan - Diks, Khocholava, Vavro, Kristiansen - Zeca, Falk - Haraldsson, Claesson, Daramy - Cornelius

Wer zeigt / überträgt BVB vs. FC Kopenhagen in der Champions League heute live im TV und Livestream? - Der Spielplan von Borussia Dortmund