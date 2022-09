Nur eine Woche war Pause, in den kommenden Tagen steht in der Champions League bereits der 2. Spieltag an. Welche Teams aufeinandertreffen und wo die Duelle im TV und Livestream zu sehen sind, erfahrt Ihr hier.

Die Champions League-Saison 2022/23 live sehen - JETZT das DAZN-Abo sichern!

Der erste Spieltag in der Königsklasse ist Geschichte, wie zuversichtlich die Fans der deutschen Klubs sein dürfen, hängt ganz vom Verein ab. Der FC Bayern und Borussia Dortmund hatten sehr gute Starts in das Turnier und konnten Inter Mailand und den FC Kopenhagen mit 2:0 bzw. 3:0 schlagen.

Bei den restlichen Teams sieht die Sache etwas anders aus. Sowohl RB Leipzig als auch Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen kassierten beim Auftakt Niederlagen - Leipzig und Frankfurt sogar mit jeweils drei Toren Differenz.

Welche Duelle am zweiten Spieltag anstehen und wo Ihr sie im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

© getty Der FC Bayern trifft am Dienstag auf Robert Lewandowski und den FC Barcelona.

Champions League, Übertragung 2. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

Grundsätzlich ist die Übertragungssituation in Deutschland ganz einfach erklärt: Im Free-TV gibt es keine der Partien zu sehen, stattdessen teilen sich DAZN und Amazon Prime Video die Rechte. Dabei zeigt Amazon Prime Video immer ein ausgewähltes Dienstagsspiel und DAZN alle weiteren Begegnungen - beide Dienste sind allerdings kostenpflichtig.

Was bedeutet das für den 2. Spieltag? Amazon Prime Video wird Robert Lewandowskis Rückkehr mit dem FC Barcelona beim FC Bayern zeigen, den Rest findet Ihr bei DAZN. Weiter unten sind sämtliche Begegnungen noch einmal einzeln aufgeführt.

DAZN hat neben der Königsklasse auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga und eine ganze Palette an Sportevents aus dem US-Sport (NFL, NBA), Darts, Kampfsport, Motorsport und vieles mehr im Angebot. Der Kostenpunkt für ein Abonnement beträgt 29,99 Euro im flexiblen Monatsabo und 24,99 Euro monatlich im Jahresabo. Alles Weitere dazu erfahrt Ihr hier.

Möchtet Ihr das Duell zwischen München und Barcelona sehen, benötigt Ihr ein Amazon-Prime-Abo. Dieses kostet 8,99 Euro, Ihr könnt aber auch erstmal einen unverbindlichen Probemonat abschließen. Hier geht's lang.

Champions League, Übertragung 2. Spieltag: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Der BVB muss am 2. Spieltag gegen Manchester City ran.

Champions League, Übertragung 2. Spieltag: Der Spielplan

Champions League, Übertragung 2. Spieltag: Die Spiele am Dienstag

Uhrzeit Heim Gast 18.45 Uhr Viktoria Pilsen Inter Mailand 18.45 Uhr Sporting Lissabon Tottenham Hotspur 21 Uhr FC Liverpool Ajax Amsterdam 21 Uhr Glasgow Rangers SSC Neapel 21 Uhr FC Porto Club Brügge 21 Uhr Bayer 04 Leverkusen Atletico Madrid 21 Uhr Bayern München FC Barcelona 21 Uhr Olympique Marseille Eintracht Frankfurt

Champions League, Übertragung 2. Spieltag: Die Spiele am Mittwoch

Uhrzeit Heim Gast 18.45 Uhr AC Mailand Dinamo Zagreb 18.45 Uhr Schachtar Donezk Celtic Glasgow 21 Uhr FC Chelsea RB Salzburg 21 Uhr Real Madrid RB Leipzig 21 Uhr Manchester City Borussia Dortmund 21 Uhr FC Kopenhagen FC Sevilla 21 Uhr Juventus Turin Benfica Lissabon 21 Uhr Maccabi Haifa Paris St. Germain

© getty Eintracht Frankfurt ist mit einer Niederlage in die CL-Saison gestartet

Champions League, Übertragung 2. Spieltag: Die Spiele im Liveticker

Falls Ihr kein Abonnement bei einem der beiden Streamingdienste besitzt, könnt Ihr auch einfach in unserem Liveticker vorbeischauen. Wir tickern alle Begegnungen des zweiten Spieltags mit, ihr müsst also nichts verpassen.

Hier geht's zu unserer Liveticker-Übersicht.

Champions League, Übertragung 2. Spieltag: Die Sieger der vergangenen Jahre