FC Barcelona - Robert Lewandowski nach Rekord der gefeierte Held: "Er ist pures Gold"

Robert Lewandowski hat beim 5:1-Sieg des FC Barcelona in der Champions League gegen Viktoria Pilsen einen Dreierpack erzielt. Anschließend wurde der Pole von allen Seiten mit Lob überschüttet.

"Mir fällt bald kein Lob mehr für ihn ein", sagte Barca-Trainer Xavi: "Er hat einen Dreierpack abgeliefert, aber es ist ja nicht nur das. Wie er spielt, den Mitspieler findet, den Raum lesen kann, sein Pressing. Ich bin einfach begeistert von ihm."

Lewandowski schrieb mit seinen drei Toren zum 2:0 (34.), 3:1 (45.+3) und 4:1 (67.) außerdem Geschichte. Der Stürmer ist damit der erste Spieler in der Historie der Königsklasse, der für drei verschiedene Vereine einen Dreierpack erzielt hat.

Einmal war ihm dieses Kunststück im Trikot von Borussia Dortmund gelungen, gleich viermal für den FC Bayern - und nun für Barcelona. Mit seinen sechs Champions-League-Dreierpacks fehlen dem 34-Jährigen obendrein nur noch zwei Dreierpacks, um mit Lionel Messi und Cristiano Ronaldo gleichzuziehen. Das Superstar-Duo führt die Rangliste mit jeweils acht Dreierpacks an.

"Er gibt uns im Angriff so viele Möglichkeiten. Er ist ein Anführer, ein Gewinner, einfach ein unglaublich fantastischer Neuzugang", schwärmte Xavi weiter.

FC Barcelona: Lewandowski "ist pures Gold"

Auch die spanische Presse überschlug sich fast. "Historisch, einmalig und kaum zu wiederholen", schrieb die Sport über den Auftritt des Stürmers.

"Wer hat es gewagt, zu behaupten, dass 50 Millionen Euro Ablöse zu viel für Lewandowski seien? Er ist eine Tormaschine", jubelte die Marca. Und die Mundo Deportivo befand: "Lewandowski ist der Torkönig in der Liga und in der Champions League! Der Pole ist pures Gold."

Lewandowski: Rückkehr zum FC Bayern

Seit seinem Wechsel von München nach Spanien absolvierte Lewy fünf Pflichtspiele für Barca. Dabei erzielte er acht Tore.

Am kommenden Dienstag (21 Uhr im LIVETICKER) kehrt der zweimalige Weltfußballer des Jahres in der Champions League erstmals mit seinem neuen Klub an die alte Wirkungsstätte zum FC Bayern zurück.

"Robert Lewandowski ist ein Weltklassestürmer, gar keine Frage. Wir freuen uns auch alle, ihn wiederzusehen", sagte Bayerns Leon Goretzka: "Aber das mit den Toren kann er sich in dem Spiel sparen."

