FC-Bayern-Gegner Inter Mailand im Kadercheck: Matthäus' Liebling, Ibras Feind und ein Ex-Milan-Ultra

Der FC Inter aus Mailand ist der erste Champions-League-Gegner des FC Bayern. Der Klub von Trainer Simone Inzaghi ist gespickt mit internationalen Topstars und einigen alten bekannten Gesichtern aus der Bundesliga. Wer mal ein Ultra war, wem eine Weltkarriere vorausgesagt wurde und wer angeblich mal fast beim FC Bayern gelandet wäre.

Für Karl-Heinz Rummenigge steht fest: Der FC Internazionale aus Milano wird gemeinsam mit dem FC Bayern das Achtelfinale der Champions League erreichen. Ob er das nur gesagt hat, weil er mit einer italienischen Zeitung gesprochen hat und Inter sein Ex-Klub ist oder ob er es wirklich ernst meinte - in beiden Fällen ist der Tipp gerechtfertigt.

Denn Inter hat zwar in der vergangenen Saison den Titel verpasst, hat aber einen Kader, der von internationaler Klasse, einer brise Schlitzohrigkeit und purer Erfahrung nur so strotzt. SPOX hat sich den Kader vor der Partie zwischen Inter und Bayern (21 Uhr im LIVETICKER) Spieler für Spieler angesehen und kommt zu dem Urteil: Das wird hart, Herr Nagelsmann!

TORHÜTER

Andre Onana (26)

Der Kameruner kam vor der Saison ablösefrei von Ajax, wo er Stammtorhüter war und sich sicherlich auch selbige Rolle bei Inter vorgestellt hat. Aber Onana hat noch kein Pflichtspiel auf dem Buckel und muss hinter Samir Handanovic warten. Bei Inter sieht man Onana perspektivisch als Nummer eins. Man will ihm schon in dieser Saison ein paar Einsätze geben, damit er sich akklimatisieren kann. Wie einst Wojciech Szczesny, der erst hinter Gianluigi Buffon wartete und dann den Platz der Juve-Legende übernahm und selbst zu einer wurde.

Samir Handanovic (38)

Mittlerweile schon seit zehn Jahren bei Inter. Wird - wenn nichts dazwischenkommt - schon in zwölf Spielen in die Top 10 der Spieler mit den meisten Einsätzen für die Nerazzurri aufsteigen. In zwei Monaten wäre er dann der zweitälteste Spieler, der bei Inter je zum Einsatz gekommen ist. Legende Javier Zanetti steht mit 40 Jahren und 9 Monaten an der Spitze. Trotz der Ankunft von Onana verlängerte Handanovic erst im Juli wieder seinen Vertrag um ein weiteres Jahr und ist bei Trainer Simone Inzaghi gesetzt. Nicht auszuschließen, dass er auch nach dieser Saison weitermacht.

Alex Cordaz (39)

Der alte Herr wechselte mit geschmeidigen 38 Jahren zu Inter, absolvierte aber seinen einzigen Einsatz für Inter vor 18 Jahren, als er schon mal da war und gegen Juventus in einem Pokalspiel eingewechselt wurde.

Gabriel Brazao (21):

Als Cordaz für Inter spielte, war Brazao drei Jahre alt. Als Teenager noch von einem Sänger in Brasilien gemanagt, versuchte er sich seit 2019 in Europa, doch insgesamt blickt er seitdem lediglich auf zehn Profi-Einsätze in seiner Karriere zurück. Bei Inter auch ohne Chance.