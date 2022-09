Am heutigen Tag werden am 1. Spieltag der Champions-League-Saison 2022/2023 acht Partien ausgetragen. Doch zeigt / überträgt DAZN oder Amazon Prime die Duelle am Abend live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Die Champions-League-Saison 2022/23 ist im vollem Gange! Nachdem am gestrigen Tag schon acht Begegnungen in der Königsklasse absolviert worden sind, werden die restlichen acht Duelle am heutigen Mittwoch, den 07. September, ausgetragen. Zwei Partien werden heute um 18.45 Uhr angepfiffen, der Spielbeginn der sechs anderen Duelle ist für 21.00 Uhr angesetzt.

Um 18.45 Uhr bestreiten heute Eintracht Frankfurt und Sporting sowie Ajax Amsterdam und die Glasgow Rangers die ersten Partien des Tages. Mit Eintracht Frankfurt ist heute in der Gruppe D der amtierende Europa-League-Sieger im Einsatz. In dieser Gruppe treten heute zudem die Tottenham Hotspur und Olympique Marseille an. Neben Ajax Amsterdam und den Glasgow Rangers duellieren sich in der Gruppe A zudem der SSC Neapel und der FC Liverpool.

© getty Thomas Müller ist heute mit dem FC Bayern München gegen Inter im Einsatz.

Aus deutscher Sicht sind die Blicke heute auch auf den FC Bayern München gerichtet. Das Team von Julian Nagelsmann trifft in der Gruppe C auf Inter. Im Parallelspiel der Gruppe B kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen dem FC Barcelona und Viktoria Pilsen.

Mit Bayer Leverkusen ist heute ein weiterer deutscher Klub im Einsatz. Bayer Leverkusen ist am Abend bei Club Brügge zu Gast. In dieser Gruppe B spielt heute zudem Atletico Madrid gegen den FC Porto.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Duelle im Überblick

Datum Anstoß Begegnung Anbieter 07. September 18.45 Uhr Ajax Amsterdam vs. Glasgow Rangers DAZN 07. September 18.45 Uhr Eintracht Frankfurt vs. Sporting Lissabon DAZN 07. September 21.00 Uhr SSC Neapel vs. FC Liverpool DAZN 07. September 21.00 Uhr Atletico Madrid vs. FC Porto DAZN 07. September 21.00 Uhr Club Brügge vs. Bayer Leverkusen DAZN 07. September 21.00 Uhr FC Barcelona vs. Viktoria Pilsen DAZN 07. September 21.00 Uhr Inter Mailand vs. Bayern München DAZN 07. September 21.00 Uhr Tottenham Hotspur vs. Olympique Marseille DAZN

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream?

In dieser Saison zeigen sich DAZN und Amazon Prime für die Übertragung der Champions League zuständig. Amazon Prime überträgt in der Gruppenphase eine Partie am Dienstag exklusiv im Livestream. Die Übertragungsrechte aller anderen Begegnungen liegen bei DAZN. Der Sender zeigt in dieser Saison damit 121 der 137 Champions-League-Spiele exklusiv im TV und Livestream. Alle acht Duelle am heutigen Tag seht Ihr somit live und vollumfänglich auf DAZN.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im TV

Im TV seht Ihr am heutigen Tag auf DAZN 1 ab 18.00 Uhr die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Sporting. Ab 20.45 Uhr könnt Ihr dort im Anschluss das Duell zwischen Inter und dem FC Bayern München live und in voller Länge verfolgen.

Auf DAZN 2 könnt Ihr am heutigen Abend die Champions-League-Partien in der Konferenz verfolgen. DAZN beginnt mit der Übertragung der Konferenz um 18.15 Uhr.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Übertragung im Livestream

Im Livestream könnt Ihr, neben den Übertagungen von DAZN 1 und DAZN 2, auf DAZN alle Partien des heutigen Tages live und in voller Länge sehen. Zudem bietet Euch der Sender ab 18.15 Uhr die Möglichkeit alle Spiele mit deutscher Beteiligung in der Deutschen Konferenz zu verfolgen.

Mit Eurem Laptop im Browser oder in der DAZN-App könnt Ihr auf den Livestream von DAZN zugreifen. Ein Abo kostet bei DAZN 29,99 Euro im Jahr oder 274,99 Euro im Monat. DAZN überträgt neben der Champions League auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Ligue 1, die Serie A, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Handball, MMA und noch vieles mehr.

DAZN oder Amazon Prime: Wer zeigt / überträgt Champions League heute live im TV und Livestream? - Die Liveticker von SPOX

Hier bei SPOX könnt Ihr alle acht Champions-League-Duell des Tages im Liveticker verfolgen. Zudem bieten wir Euch einen Konferenz-Ticker ab 21.00 Uhr an.

