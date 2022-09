Die Champions-League-Saison 2022/23 beginnt in der ersten September-Woche mit den Spielen der Gruppenphase. Ausgewählte Begegnungen überträgt in diesem Jahr erneut Amazon Prime. Doch welche Partien der Gruppenphase zeigt der Streaminganbieter im Livestream? SPOX klärt auf.

Am 6. September beginnt die Champions-League-Saison 2022/23 und damit die insgesamt 68. Auflage des Wettbewerbs. 32 Teams kämpfen bis November um den Einzug in die K.o.-Phase. Das Champions-League-Finale findet schließlich am 10. Juni 2023 im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul statt.

Champions League live bei Amazon Prime: Diese Spiele werden in der Gruppenphase im Livestream gezeigt

Die Champions-League-Gruppenphase beginnt in dieser Saison am 6. September mit den ersten Begegnungen. Die Gruppenphase erstreckt sich wie gewohnt über insgesamt sechs Spieltage. Das bedeutet, dass sich die Teams in den jeweiligen Gruppen in Hin-und Rückspielen messen.

An jedem Spieltag zeigt Amazon Prime eine Partie mit deutscher Beteiligung live und in voller Länge. Für jeweils ein Spiel am Dienstag hält der Streaminganbieter die exklusiven Übertragungsrechte in dieser Champions-League-Saison. Alle anderen 15 Partien an jedem Gruppenspieltag seht Ihr live nur auf DAZN.

Die erste Partie, die Amazon Prime in dieser Champions-League-Saison zeigt, ist das Duell zwischen dem BVB und dem FC Kopenhagen in der Gruppe G am 6. September. Eines der Topduelle in der Gruppe B ist zudem die Begegnung zwischen den Dortmundern und Manchester City am 25. Oktober.

Ein weiteres Highlight, welches Amazon Prime zeigt, ist die Partie zwischen dem FC Bayern München und dem FC Barcelona am 2. Spieltag am 13. September. An diesem Tag trifft Robert Lewandowski mit dem FC Barcelona auf seinen alten Arbeitgeber. Am 1. November zeigt Amazon Prime mit dem Spiel FC Bayern vs. Inter Mailand seine letzte Gruppenpartie in dieser Saison.

Datum/Uhrzeit Heim Auswärts Dienstag, 6. September/ 18.45 Uhr BVB FC Kopenhagen Dienstag, 13. September/ 21.00 Uhr FC Bayern München FC Barcelona Dienstag, 4. Oktober/ 21.00 Uhr Eintracht Frankfurt Tottenham Hotspur Dienstag, 11. Oktober/ 21.00 Uhr BVB FC Sevilla Dienstag, 25. Oktober/ 21.00 Uhr BVB Manchester City Dienstag, 1. November/ 21.00 Uhr FC Bayern München Inter Mailand

Amazon Prime zeigt in dieser Champions-League-Saison ausgewählte Partien der Gruppenphase live und in voller Länge im Livestream. Die Vorberichte zu der Begegnung zwischen dem BVB und dem FC Kopenhagen am 1. Spieltag seht Ihr auf Amazon Prime ab 17.45 Uhr.

Bei den Partien des 2. bis 6. Spieltags fängt Amazon Prime schon 90 Minuten vor Spielbeginn mit den Vorberichten an. Auf den Livestream des Streaminganbieters könnt Ihr mit der Prime-Video-App zugreifen. Alternativ findet Ihr die Livestreams der Duelle auf der Amazon-Website.

© getty Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt trifft am 3. Gruppenspieltag auf die Tottenham Hotspurs.

Ihr benötigt ein Abonnement bei Amazon Prime, um die Spiele der Champions-League-Saison 2022/23 live und in voller Länge sehen zu können. Der Streamingdienst bietet Euch zum einen ein Monats-Abo an, welches mit 7,99 Euro zur Buche schlägt. Ein Jahres-Abonnement ist vergleichsweise günstiger und kostet bei Amazon Prime 69 Euro.

Ab dem 15. September kostet das Monats-Abo 8,99 Euro und das Jahres-Abo 89,90 Euro bei Amazon Prime. Das Angebot des Streaminganbieters könnt Ihr zudem einen Monat lang kostenlos testen. Hier findet Ihr alle Informationen zu Amazon Prime.

