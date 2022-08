Wann beginnt die Champions League 2022/23? Termine, Spieltage, Gruppenphase, K.o.-Runde

Die Fußballsaison ist in den nationalen Ligen schon in vollem Gange, doch der europäische Spitzenfußball ruht derzeit noch. Bald geht es allerdings los. Alle Infos zum Beginn der Champions League 2022/23 sowie den Terminen und Spieltagen in der Gruppenphase und den K.o.-Runden bekommt Ihr hier.

Endlich wieder die Hymne hören, endlich wieder die besten Mannschaften Europas in die pompösesten Arenen dieser Erde einlaufen sehen, endlich wieder absoluten Spitzenfußball: Schon bald beginnt die Champions League-Saison 2022/23 - und mit ihr die Reise durch Europa für gleich fünf deutsche Mitstreiter.

Zum ersten Mal in der Geschichte des paneuropäischen Ligawettbewerbs sind nämlich mehr als vier Bundesligisten mit von der Partie. Möglich macht's der Europa-League-Sieg der Frankfurter Eintracht am Ende der vergangenen Saison. Während die Hessen und der FC Bayern München von Lostopf 1 aus ins Rennen gehen, sind RB Leipzig in Topf 2 und Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen in Lostopf 3 vertreten.

Neben den deutschen Teilnehmer sind natürlich auch die üblichen Schwergewichte vertreten. Der Titel wird in diesem Jahr wohl wieder nur über Mannschaften wie Titelträger Real Madrid, Manchester City oder den FC Liverpool gehen.

Die Töpfe zur Auslosung der Champions-League-Saison 2022/23 Topf Mannschaften 1 Real Madrid, Eintracht Frankfurt, Manchester City, AC Mailand, FC Bayern, Paris St. Germain, FC Porto, Ajax Amsterdam 2 FC Liverpool, FC Chelsea, FC Barcelona, Juventus, Atletico Madrid, FC Sevilla, RB Leipzig, Tottenham Hotspur 3 Borussia Dortmund, RB Salzburg, Schachtar Donezk, Inter Mailand, SSC Neapel, Sporting Lissabon, Bayer Leverkusen (dazu ein Team je nach Ausgang der Qualifikation) 4 Club Brügge, Celtic (dazu sechs Teams je nach Ausgang der Qualifikation) unklar Olympique Marseille

Es ist also fast alles angerichtet für eine spektakuläre CL-Saison. Euch fehlen nur noch die Infos zu den Terminen der Spieltage in der Gruppenphase und der K.o.-Phase. Wir haben sie für Euch.

© getty Zum 14. Mal krönte sich Real Madrid in der letzten Saison zum CL-Sieger.

Wann beginnt die Champions League 2022/23? Termine, Spieltage, Gruppenphase, K.o.-Runde

Noch ist die Auslosung noch nicht über die Bühne gegangen, sogar die letzten Teams müssen noch in den Playoff-Rückspielen ermittelt werden - und doch lohnt sich schon ein Blick auf die nächsten Monate in der Königsklasse.

Wirklich kribblig wird es am 06. September, denn dann startet am Dienstagabend der 1. Spieltag der Gruppenphase. Alle Fans können sich in der Folge auf einen vollgepackten Kalender freuen. Da in diesem Jahr bekanntlich zum ersten Mal eine Winter-WM auf dem Plan steht, soll die Gruppenphase bereits am 1. November abgeschlossen sein.

Somit ergibt sich folgender CL-Kalender für die Gruppenphase:

1. Spieltag: 6./7. September

6./7. September 2. Spieltag: 13./14. September

13./14. September 3. Spieltag: 4./5. Oktober

4./5. Oktober 4. Spieltag: 11./12. Oktober

11./12. Oktober 5. Spieltag: 25./26. Oktober

25./26. Oktober 6. Spieltag: 1./2. November

Die Auslosung für das Achtelfinale soll nach Plänen der UEFA ebenfalls noch vor der Weltmeisterschaft ausgelost werden, konkret steht dafür der 07. November an. Dann allerdings ist erst einmal ein wenig Geduld gefragt, es wird danach bis Mitte Februar kein Champions-League-Fußball zu sehen sein. Über einen Zeitraum von einem Monat sollen in der Folge bis Mitte März die Viertelfinalteilnehmer ermittelt werden. Das Finale steigt schlussendlich am 10. Juni 2023 in Istanbul.

Konkret sieht der Plan für die K.o.-Phase wie folgt aus:

Achtelfinale: 14./15./21./22. Februar & 7./8./14./15. März 2023

14./15./21./22. Februar & 7./8./14./15. März 2023 Viertelfinale: 11./12. & 18./19. April 2023

11./12. & 18./19. April 2023 Halbfinale: 9./10. & 16./17. Mai 2023

9./10. & 16./17. Mai 2023 Finale: 10. Juni 2023

Champions League, Auslosung der Gruppenphase: Die letzten zehn CL-Sieger in der Übersicht