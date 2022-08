Champions League Qualifikation heute live: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream

Eine neue Champions-League-Saison steht zwar schon vor der Tür, die letzten Teilnehmer müssen jedoch noch ausgespielt werden. Heute finden die insgesamt zehn Rückspiele der dritten Qualifikationsrunde statt. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr diese live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Noch insgesamt 20 Mannschaften können sich derzeit Chancen auf eine Champions-League-Teilnahme via Qualifikation ausmalen. Am Ende allerdings, werden nur sechs Tickets zu vergeben sein.

Aktuell befindet sich das Qualifikationsphase in der dritten Runde. Nach den heutigen Rückspielen werden lediglich zehn Teams übrig bleiben und in die finale Runde, die Playoffs einziehen.

In diesem Artikel widmen wir uns den heutigen zehn Partien; verraten Euch wer wann gegen wen spielt und wo Ihr im TV und Livestream live dabei sein könnt.

Champions League Qualifikation heute live: Spiele, Ansetzungen, Begegnungen

In zehn Duellen fällt heute eine Entscheidung. Zu den Highlights zählt das Duell zwischen dem FC Midtjylland und Benfica Lissabon (Hinspiel: 1:4) sowie die Begegnung PSV Eindhoven gegen AS Monaco (1:1).

Anstoß Begegnung Hinspielergebnis 18.00 Uhr Zalgiris Vilnius vs. FK Bodö/Glimt 0:5 19.00 Uhr Apollon Limassol vs. Maacabi Haifa 0:4 19.00 Uhr Viktoria Pilsen vs. Sheriff Tiraspol 2:1 19.00 Uhr Pjunik Erewan vs. Roter Stern Belgrad 0:5 19.45 Uhr FC Midtjylland vs. Benfica Lissabon 1:4 20.00 Uhr Ferencvaros Budapest vs. Qarabag Agdam 1:1 20.00 Uhr Dinamo Zagreb vs. Ludogorez Rasgrad 2:1 20.30 Uhr PSV Eindhoven vs. AS Monaco 1:1 20.30 Uhr Sturm Graz vs. Dynamo Kiew 0:1 20.45 Uhr Glasgow Rangers vs. Royale Union Saint-Gilloise 0:2

Champions League Qualifikation heute live: Übertragung im TV und Livestream

Von allen zehn Spielen an diesem Tag wird in Deutschland tatsächlich nur eines live übertragen. Die Rede ist vom Match zwischen PSV Eindhoven und AS Monaco. Alle Infos haben wir Euch im Folgenden zusammengefasst.

Champions League Qualifikation heute live: Übertragung im Livestream

Wer die Partie also im Livestream verfolgen will, dem oder der stehen gleich zwei Optionen zur Verfügung: Sowohl die Website sportdigital.de als auch der Anbieter BILDplus haben sich die Übertragungsrechte am Spiel zwischen Eindhoven und Monaco gesichert.

Um auf die jeweiligen Ausstrahlungen zugreifen zu können, benötigt Ihr die entsprechenden Abonnements. Der Tagespass bei sportdigital.de ist derzeit zum Preis von 2,99 Euro zu haben. Weitere Infos zu den verschiedenen Angeboten der Website, findet Ihr hier. Übrigens: Der Kanal ist seit einigen Monaten auch komplett kostenfrei im Liveprogramm des Streamingdienstes DAZN integriert.

Die BILDplus-Mitgliedschaft dagegen beläuft sich ebenfalls auf 2,99 Euro, doch anstelle eines Tages, bekommt Ihr hier Zugriff für einen ganzen Monat. Hier kommt Ihr direkt dahin.

Champions League Qualifikation heute live: Übertragung im TV

Darüber hinaus könnt Ihr Euch das Match auch im linearen Fernsehen anschauen. Alles, was Ihr dafür benötigt, ist eine HD+-Karte sowie das sogenannte trendSport Paket. Teil davon ist nämlich der Sender Sportdigital Fussball. Was Ihr sonst noch dazu wissen müsst, erfahrt Ihr hier.

Champions League Qualifikation heute live: Spiele, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream - Der Zeitplan der Qualifikation