Champions League, Gruppenphase: Spielplan, Termine, Gruppen, Übertragung im TV und Livestream

Die Gruppen in der Champions League stehen fest, Zeit einen Blick auf den Spielplan und die Gegner der deutschen Teams zu werfen. Alles Wichtige zur Saison 2022/23 und ihrer Übertragung im TV, Livestream und Liveticker erfahrt Ihr hier.

Nicht mehr lange dauert es, bis in der Königsklasse endlich wieder um den prestigeträchtigsten Pokal im europäischen Vereinsfußball gekämpft wird. Ab Dienstag, den 6. September, geht es in der Champions League zur Sache, mit dabei sind fünf deutsche Klubs.

Welche Gegner auf die deutschen Vereine warten und wie die Gruppen, der Spielplan und die Übertragungssituation aussehen, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Champions League, Gruppenphase: Die Gruppen

Wie gewohnt teilen sich die 32 Champions-League-Teilnehmer auch in diesem Jahr auf insgesamt acht Gruppen auf. Hier gibt's einen Überblick, angefangen mit den Gruppen A bis D.

Champions League, Gruppenphase: Gruppen A, B, C, D

Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Ajax Amsterdam Club Brügge FC Barcelona Eintracht Frankfurt Glasgow Rangers Bayer 04 Leverkusen Inter Mailand Sporting Lissabon FC Liverpool Atletico Madrid Bayern München Olympique Marseille SSC Neapel FC Porto Viktoria Pilsen Tottenham Hotspur

Champions League, Gruppenphase: Gruppen F, G, H, I

Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H FC Chelsea Schachtar Donezk Borussia Dortmund Maccabi Haifa AC Mailand Celtic Glasgow FC Kopenhagen Benfica Lissabon RB Salzburg RB Leipzig Manchester City Paris St. Germain Dinamo Zagreb Real Madrid FC Sevilla Juventus Turin

© getty Die Gruppen für die Champions-League-Saison 2022/23 stehen fest.

Champions League, Saison 2022/23: Spielplan, Termine

Champions League, Termine: Gruppenphase

Spieltag 1 : 6. & 7. September

: 6. & 7. September Spieltag 2 : 13. & 14. September

: 13. & 14. September Spieltag 3 : 4. & 5. Oktober

: 4. & 5. Oktober Spieltag 4 : 11. & 12. Oktober

: 11. & 12. Oktober Spieltag 5 : 25. & 26. Oktober

: 25. & 26. Oktober Spieltag 6: 1. & 2. November

Champions League, Termine: K.o.-Phase (jeweils 2023)

Achtelfinale Hinspiele: 14., 15., 21. und 22. Februar Rückspiele: 7., 8., 14. und 15. März

Viertelfinale Hinspiele: 11. und 12. April Rückspiele: 18. und 19. April

Halbfinale Hinspiele: 9. und 10. Mai Rückspiele: 16. und 17. Mai

Finale: 10. Juni

© getty Der FC Bayern trifft in der Gruppenphase der Champions League auf Robert Lewandowski und den FC Barcelona.

Champions League, Saison 2022/23: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte sind in dieser Saison leicht erklärt: DAZN strahlt nämlich die meisten Begegnungen live und exklusiv in voller Länge aus. Eine Ausnahme gibt es allerdings pro Spieltag: Amazon Prime Video hat sich die Rechte an jeweils einem Dienstagsspiel gesichert. Das Finale wird zudem im Free-TV übertragen, nämlich im ZDF.

Champions League: Saison 2022/23 im Liveticker

Natürlich sind wir bei SPOX auch immer mit von der Partie und tickern die Spiele der Champions League live für Euch mit. Schaut einfach in unserer Übersicht vorbei, da sind alle Liveticker aufgeführt.

© getty Auch der BVB trifft auf ein bekanntes Gesicht.

