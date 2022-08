FC Bayern in der Champions League: Gruppengegner, Termine, Übertragung im TV und Livestream

Die Vorrundengruppen der Champions League stehen fest. Doch welche Gegner hat der FC Bayern nun eigentlich vor der Brust? Wann werden die Partien stattfinden? Und wo werden sie im TV und Livestream übertragen? All diese Fragen und mehr beantworten wir in diesem Artikel.

Sind die nationalen Ligen Europas schon längst gestartet, so fiebert die Fußballwelt dem Auftakt der Champions League noch euphorisch entgegen. Seit der Vorrundenauslosung am vergangenen Donnerstag (25. August) stehen die finalen acht Gruppen nun endlich fest. Erstmals sind dabei auch insgesamt fünf deutsche Mannschaften dabei. Neben Meister FC Bayern und Vize Borussia Dortmund haben sich RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Europa League-Sieger Eintracht Frankfurt für die Königsklasse qualifiziert.

Für die Münchner stellt die neue Saison eine Chance auf Wiedergutmachung dar. Zwar hatte sich der sechsfache Champions League-Sieger in der Gruppenphase noch bravourös behaupten können, in den K.o.-Spielen jedoch verzeichnete man einen deutlichen Leistungsabfall. Die Endstation war folglich bereits im Viertelfinale erreicht, als man sich gegen den krassen Außenseiter FC Villarreal geschlagen geben musste.

Mut machen dürfte nun jedoch der dominante Saisonstart in der Bundesliga. Mit neun Punkten und 15:1-Toren aus den ersten drei Spielen erwischten die Bayern den besten Auftakt der Ligageschichte. Die anfänglichen Befürchtungen, der Weggang Lewandowskis würde die Offensive stark schwächen, haben sich - zumindest Stand jetzt - noch nicht bewahrheiten können.

FC Bayern in der Champions League: Gruppengegner

Wie es der Zufall so will, wird der FC Bayern nun ausgerechnet auf jenen Robert Lewandowski treffen. So wurde der FC Barcelona, der neue Verein des 34-Jährigen, den Münchnern in der Champions League-Gruppenphase zugelost. Oliver Kahn, Bayerns Vorstandsvorsitzender, reagierte mit Humor auf das Los: "Das war so klar, so klar! Natürlich bekommen wir Barcelona in der Gruppe". Auch Sportvorstand Hasan "Brazzo" Salihamidzic zeigte sich amüsiert: "Solche Geschichten wie mit Lewandowski schreibt nur der Fußball."

Neben den Katalanen sind die Bayern auch gegen den italienischen Traditionsverein Inter Mailand sowie den tschechischen Meister Viktoria Pilsen gefordert.

Die Mannschaften der Gruppe C

FC Bayern München

FC Barcelona

Inter Mailand

Viktoria Pilsen

FC Bayern in der Champions League: Termine, Spielplan

Anders als noch in den vergangenen Jahren verkündet die UEFA den Champions League-Spielplan diesmal nicht direkt am Tag nach der Auslosung. Stattdessen werde man, wie Borussia Dortmund auf seiner Vereinshomepage mitteilte, die Veröffentlichung bis spätestens Samstagabend (24 Uhr) ankündigen.

Jedoch: Bereits jetzt stehen die Termine aller Spieltage fest.

Champions League-Termine: Gruppenphase

1. Spieltag: 6. & 7. September

6. & 7. September 2. Spieltag: 13. & 14. September

13. & 14. September 3. Spieltag: 4. & 5. Oktober

4. & 5. Oktober 4. Spieltag: 11. & 12. Oktober

11. & 12. Oktober 5. Spieltag: 25. & 26, Oktober

25. & 26, Oktober 6. Spieltag: 1. & 2. November

Champions League-Termine: K.o.-Phase (jeweils 2023)

Achtelfinale Hinspiele: 14., 15., 21. und 22. Februar Rückspiele: 7., 8., 14. und 15. März

Viertelfinale Hinspiele: 11. und 12. April Rückspiele: 18. und 19. April

Halbfinale Hinspiele: 9. und 10. Mai Rückspiele: 16. und 17. Mai

Finale: 10. Juni

© imago images Champions League-Debakel: Überraschend musste sich der FC Bayern im vergangenen Jahr gegen den FC Villarreal geschlagen geben.

FC Bayern in der Champions League: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungslage hat sich im Vergleich zur letzten Saison nicht verändert. Mit insgesamt 121 von 137 Partien wird DAZN auch weiterhin den absoluten Großteil des Wettbewerbs live übertragen. Amazon Prime Video zeigt, ebenso unverändert zur abgelaufenen Spielzeit, eine Partie am Dienstagabend pro Spieltagswoche. Der öffentlich-rechtliche Sender ZDF hat sich für den Free-TV-Bereich erneut das Endspiel gesichert.

FC Bayern in der Champions League: Gruppengegner, Termine, Übertragung im TV und Livestream - Die Bayern-Resultate der letzten Jahre