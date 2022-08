Champions League, Übertragung: Auslosung der Gruppenphase heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die letzten Qualifikationsspiele für die Champions League sind zu Ende, es ist nun Zeit für die Auslosung der Gruppenphase. Diese findet heute statt. Wie ihr die Ziehung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Gestern war der letzte Tag, an dem sich Mannschaften noch für die Gruppenphase der Champions League qualifizieren konnten, drei weitere Klubs haben den Sprung in die Königsklasse geschafft. Die 32 Teilnehmer an der 31. Austragung der Königsklasse stehen also fest. Nun muss die Gruppenphase ausgelost werden. Die Veranstaltung, die sich darum kümmert, die Auslosung, geht am heutigen Donnerstag, den 25. August, über die Bühne.

Die acht Vierer-Gruppen werden dabei um 18 Uhr deutscher Zeit in der türkischen Millionenstadt Istanbul ausgelost, wo am 10. Juni 2023 auch das Finale im Atatürk-Olympiastadion stattfinden soll. In den vier Lostöpfen befinden sich auch fünf Bundesligisten: Eintracht Frankfurt ist als amtierender Europa-League-Sieger gemeinsam mit Meister FC Bayern München im ersten Topf, in den restlichen Töpfen befinden sich dann noch Vizemeister Borussia Dortmund, DFB-Pokalsieger RB Leipzig und Bayer Leverkusen.

© imago images / Mandoga Media Wo landen die fünf Bundesligisten?

Champions League, Übertragung: Auslosung der Gruppenphase heute live im TV und Livestream

Mehrere Anbieter kümmern sich heute um die Übertragung der Champions-League-Auslosung. Zum einen der Pay-TV-Sender Sky, der die Ziehung bei Sky Sport News im TV und im Livestream anbietet. Zum anderen kümmert sich auch DAZN, das im Gegensatz zu Sky auch Rechte an Spielen der Champions League besitzt, um die Übertragung der Ziehung. Um 18 Uhr geht sie los, Christoph Stadtler kommentiert dabei mit dem Experten Sebastian Kneißl das Geschehen in Istanbul. Die UEFA selbst bietet bei uefa.tv einen Livestream an.

Bei DAZN liegen nicht nur die Übertragungsrechte an der Champions League, sondern auch an Spielen der Bundesliga und anderen Top-5-Ligen Europas wie der Serie A, Ligue 1 oder Primera Division. Weitere Sportarten sind unter anderem Basketball, Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Wintersport, Boxen, MMA, Wrestling und noch mehr.

Das Abo dafür kostet 29,99 Euro im Monat, die Jahresvariante ist für 274,99 Euro pro Jahr zu haben.

Champions League, Übertragung: Auslosung der Gruppenphase heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Champions League, Übertragung: Auslosung der Gruppenphase heute im Liveticker

Eine weitere Alternative, mit der man die Auslosung heute live mitverfolgen kann, bietet SPOX mit dem detaillierten Liveticker an. So seid Ihr bei den Gruppenbildungen für die Champions League live mit dabei.

Hier geht es zum Liveticker der Auslosung für die Champions-League-Gruppenphase.

Champions League, Auslosung der Gruppenphase: Die vier Lostöpfe