Real Madrid vs. Manchester City: Wie Ancelotti aus Real eine "geisteskranke" Mannschaft formte

Real Madrid hat gegen Manchester City auf dramatische Art und Weise ein 3:4 aus dem Hinspiel aufgeholt und steht nach dem 3:1 im Finale der Champions League. Ein Verdienst von Trainer Carlo Ancelotti, der in Madrid einen Zusammenhalt geschaffen hat, der jeden Einzelnen zum Erfolg sensibilisiert. Und Pep Guardiola? Der braucht Zeit.

Als Rodrygo am Mittwochabend ein paar Minuten vor 23 Uhr beim Champions-League-Halbfinal-Rückspiel gegen Manchester City das 1:1 erzielte, war Real Madrid immer noch ausgeschieden. Aber das Tor war eine Vorankündigung für das, was man später abermals als "magisch" bezeichnen sollte.

Für den überragenden Thibaut Courtois war es die Deklaration des Erwartbaren. "Ich würde nicht sagen, dass Citys Spieler nach dem 1:1 Angst hatten", sagte der Torhüter von Real Madrid, der zum Spieler des Spiels gewählt wurde: "Aber sie wussten, dass es passieren würde."

Mit "es" war gemeint, dass Manchester City das 1:0, das man bis in die Schlussminute rettete, noch aus der Hand geben wird.

Und so kam es dann auch: Real Madrid gewann nach der 3:4-Hinspiel-Niederlage mit 3:1 in Madrid und steht nun im Finale der Champions League: Am 28. Mai 2022 geht es in Paris gegen den FC Liverpool.

Real Madrids Toni Kroos: "Waren 26-mal schon raus"

Der Weg dorthin hätte schwer kaum sein können. Ursprünglich war es ja mal Benfica, das Real fürs Achtelfinale zugelost bekam. Aber die UEFA musste die Wahl wiederholen. Dann wurde es eklig: Erst kam PSG, gegen das man sich zurückkämpfte. Dann kam der FC Chelsea, gegen das man sich zurückkämpfte. Und nun Manchester City. Ende bekannt.

"Wir waren in dieser K.o.-Phase gefühlt schon 26-mal raus und haben uns 26-mal zurückgekämpft. Es ist schwer zu erklären, was da in den letzten Minuten manchmal passiert, auch für mich", sagte Toni Kroos nach dem Spiel gegen City.

Das spricht zum einen nicht für einen guten Plan A, dass die Gegner sich zunächst ein vermeintlich vorteilhaftes Ergebnis herausspielen können und eigentlich auch so viele Chancen haben, den Deckel draufzumachen. Macht Riyad Mahrez im Hinspiel die Tore oder Jack Grealish in Madrid, ist der Real-Traum vom Finale geplatzt.

Aber es spricht für die Mannschaft von Real Madrid, dass sie wirklich jedes Mal eine Reaktion auf das bevorstehende Aus zeigen konnte. Es sagt schon sehr viel aus, dass man sich bei einem Zwei-Tore-Vorsprung aus zwei Spielen in der 89. Minute nicht sicher sein kann, dass eine der besten Mannschaften der Welt das Ding nach Hause schaukelt.

Noten: Ancelottis magische Einwechslung und der beste CL-Spieler der Saison © getty 1/34 Was für eine magische Nacht im Bernabeu! Bis zur 90. Minute war Real Madrid draußen, dann drehten die Königlichen ein 0:1 und sind nach dem 3:1 gegen Manchester City im CL-Finale. Die Noten aller Spieler auf dem Platz. © getty 2/34 REAL MADRID – THIBAUT COURTOIS: Hatte zunächst gar nicht so viel zutun, aber als Bernardo Silva vor ihm auftauchte, glänzte er mit einer tollen Parade (20.). Beim Gegentor schuldlos. Seine Parade gegen Grealish (87.) hielt Real im Spiel. Note 2. © getty 3/34 DANI CARVAJAL: Einer der Besten bei Real: Tolle Chancen für Benzema (4., 46.) serviert, ansonsten die ganze Zeit Lauf- und Zweikampfmaschine. Tolle Flanke zum 2:1 in der Nachspielzeit. Auch in der Verlängerung nicht müde. Note 1,5. © getty 4/34 EDER MILITAO: Hatte keinen direkten Gegenspieler, weil ManCity die Strafraumbesetzung gewohnt flexibel gestaltete. Fand aber dann doch immer den richtigen Zugriff und war auch erste Station beim Aufbau. Kein Zugriff beim Gegentor. Note 3,5. © imago images 5/34 NACHO: Einer der heimlichen Helden des Abends. Er rückte für den verletzten David Alaba in die Innenverteidigung und warf sich ins Getümmel, als wäre es sein letztes Spiel. Viele Ballgewinne, aber auch viele Ballaktionen. Note 2. © getty 6/34 FERLAND MENDY: Wird wohl nicht für Überstunden bezahlt. Beschränkte sich auf seine Aufgaben als linker VERTEIDIGER. Nach vorne kein Drang, vielleicht darf er auch nicht. Beim 0:1 völlig orientierungslos, auch wenn der Fehler vorher passiert. Note 4. © getty 7/34 LUKA MODRIC: Nicht so magisch wie sonst. Geriet früh in eine Rudelbildung und sah dafür Gelb. Hätte vielleicht mehr werden können. Anfangs sehr unter Strom. Gewann ein Power-Laufduell gegen De Bruyne. Nach dem Gegentor runter. Note 4. © getty 8/34 CASEMIRO: Irgendjemand muss ihm vor dem Spiel gesagt haben, dass die City-Spieler unfreundliche Dinge über ihn gesagt haben. Der Brasilianer biss sich in das Spiel als gäbe es kein Morgen. Viele Grätschen. Hätte auch Rot sehen können. Note 4. © getty 9/34 TONI KROOS: Er muss ja nicht sonderlich auffallen, um wichtig zu sein. Die meisten Ballkontakte bei Real Madrid bis zu seiner Auswechslung in der 68. Minute. Immer wieder mit Verschiebung der Aktionsräume. Und: Toller Freistoß (26.). Note 3,5. © getty 10/34 FEDERICO VALVERDE: Der Uruguayer ist das fleißigste Bienchen bei Real. Carvajal hatte so viel Offensivpräsenz, weil Valverde so gut defensiv arbeitete. Nach Kroos‘ Auswechslung im Mittelfeld. Auch dort fleißig, aber offensiv nicht anwesend. Note 3,5. © getty 11/34 VINICIUS JR: Der Solo-Mann aus dem Hinspiel hatte eine tolle Chance (18.) und war auch ansonsten ein Unruheherd, obwohl er nicht so viel Platz hatte. Aber auch mit einigen unnötigen Ballverlusten, die er sich eigentlich abgewöhnt hatte. Note 3,5. © getty 12/34 KARIM BENZEMA: Der beste CL-Spieler dieser Saison! Schon nach vier Minuten mit einer Riesenchance, die er liegen ließ. Stark auch die Vorarbeit für Vinicius (18.). Überragende Vorarbeit vor dem 1:1. Der Elfmeter zum 3:1 trocken! Note 1,5. © getty 13/34 RODRYGO: Bekam schon eine 4,5 für seine 20 Minuten nach Einwechslung. Dann macht er zwei Tore in der Nachspielzeit und stellt alles auf dem Kopf. Vorlage zum Foul vor dem Elfmeter. Wo war dieser Junge so lange? Wahnsinn. Note 1. © getty 14/34 MARCO ASENSIO: Kam nach dem Gegentor für Casemiro, blieb eigentlich komplett unter dem Radar und bei unter zehn Ballaktionen bis zur 90. Minute. Danach aber präsenter und mit guter Strafraumbesetzung. Note 3. © getty 15/34 EDUARDO CAMAVINGA: Kam direkt nach dem Gegentor, blieb erst unauffällig, schlug dann in der 90. Minute den überragenden Ball auf Benzema, der zum 1:1 servierte. Auch danach sehr sicher am Ball und guter Spielübersicht. Note 2,5. © getty 16/34 DANI CEBALLOS: Durfte mitklatschen, als Karim Benzema Standing Ovations bekam und für den Franzosen ins Spiel kam. Lief dann artig viel mit nach hinten. Keine Bewertung. © getty 17/34 LUCAS VASZQUEZ: Bekam noch ein paar Fleißminuten in der Verlängerung, als er für Vinicius Jr. kam. Keine Bewertung. © getty 18/34 JESUS VALLEJO: Sein fünfter (Kurz)-Einsatz in dieser Saison überhaupt. Hüpfte rein, weil Militao in der Verlängerung nicht mehr stehen konnte. Feierte dann den Sieg mit. Keine Bewertung. © getty 19/34 MANCHESTER CITY - EDERSON: Hatte trotz einiger Real-Abschlüsse nicht wirklich viel zu tun, griff kurz nach der Pause einmal übel daneben, sah beim ersten Gegentor nicht gut aus. Note: 4. © getty 20/34 KYLE WALKER: Antreiber über rechts, defensiv meist stabil. Kam mit dem wendigen Vinicius noch am besten klar. Antizipierte einige Real-Konter gut, wirkte gegen Ende aber müde und machte mehr Fehler. Note: 2,5. © imago images 21/34 AYMERIC LAPORTE: Auffälligste Szene direkt zu Beginn im Handgemenge mit Modric. Ansonsten oft zu weit weg vom Gegenspieler, strahlte nur selten Sicherheit aus. Vor allem bei Flanken schwach. Note: 5. © getty 22/34 RUBEN DIAS: Ließ sich ein paar Mal von Vinicius schwindelig spielen, kam in einigen Zweikämpfen zu spät, exemplarisch beim Foul zum Elfmeter vor dem 1:3. Note: 5. © getty 23/34 JOAO CANCELO: Sehr aktiv, viele Ballkontakte, wirkte hin und wieder aber nervös und schenkte den Ballbesitz mehrfach unnötig her. Defensiv ebenfalls mit Licht und Schatten. Ließ zu viele gefährliche Flanken zu. Note: 3,5. © getty 24/34 KEVIN DE BRUYNE: Von Anfang an darum bemüht, das Spiel an sich zu reißen. Jeder Angriff lief über ihn. Dennoch zu oft zu ungenau und Teil des zu behäbigen Angriffs von City. Note: 3,5. © imago images 25/34 RODRI: Mit und gegen den Ball der wichtigste Spieler für City. In Ballbesitz ein Ruhepol, verteilte die Bälle gewohnt präzise. Im Zweikampf stabil, stopfte viele Löcher. Während Reals Toren aber ebenso nervös wie seine Mitspieler. Note: 2. © getty 26/34 BERNARDO SILVA: Immer anspielbar, fast immer mit guten Entscheidungen, hatte nach 20 Minuten die erste Großchance für City. Je länger das Spiel dauerte, desto fehleranfälliger wurde er aber. Note: 3,5. © getty 27/34 RIYAD MAHREZ: Nur defensiv ab und an mit guter Zweikampfführung, insgesamt auffälliger im Wortduell mit Guardiola als im Duell auf dem Platz, offensiv kaum stattgefunden. Trotzdem mit dem fast entscheidenden Tor (73.). Fast. Note: 4. © imago images 28/34 PHIL FODEN: Viel unterwegs, hatte einen der wenigen gefährlichen Abschlüsse im ersten Durchgang. Auch er fand aber kaum statt. Zusammenspiel mit Cancelo funktionierte nur selten. Note: 4. © getty 29/34 GABRIEL JESUS: Litt unter Citys verhaltener Spielweise, musste sich jede Ballberührung hart erkämpfen. Bis auf einen starken Abschluss Mitte der ersten Hälfte kaum zu sehen. Note: 4,5. © getty 30/34 ILKAY GÜNDOGAN: Kaum für Kevin de Bruyne auf dem Platz (72.), schon der Gamechanger! Spielte die Vorlage zur Torvorlage zum 1:0. Konnte nach dem Dreierschlag Reals auch nicht mehr viel entgegensetzen. Note: 2,5. © imago images 31/34 OLEKSANDR ZINCHENKO: Kam spät für den müden Walker. Wirkte überfordert mit der Atmosphäre nach dem Ausgleich und den Folgetreffern, gewann defensiv aber dennoch viele Zweikämpfe. Note: 3,5. © getty 32/34 JACK GREALISH: Ersetzte den unauffälligen Gabriel Jesus und war sofort ein sicherer Anspielpunkt für seine Mitspieler. Verpasste zweimal das 2:0 und damit die Entscheidung. Note: 3,5. © getty 33/34 FERNANDINHO: Ersetzte den Torschützen Mahrez (85.) und nahm dann neben Rodri eine Staubsauger-Rolle ein. Sorgte trotzdem nicht für Stabilität, sondern eher für Unruhe und verpasste in der Verlängerung auch noch kläglich aus kurzer Distanz. Note: 4. © imago images 34/34 RAHEEM STERLING: Ersetzte Rodri (99.), gab dem Spiel aber keine entscheidenden Impulse mehr. Ohne Bewertung.

Rodrygo hat bei der Einwechslung "nicht zugehört"

Nimmt man beide Spiele gegen Manchester City zusammen, hatte Real Madrid nur 25 Minuten lang in der Verlängerung des Rückspiels einen Zwischenstand, der ihnen das Weiterkommen garantierte. Doch was bringen schon Zwischenstände? Man wird kein großer Klub, weil man mal fast was gewonnen hat oder kurz davorsteht, etwas Großes zu gewinnen, sondern in den entscheidenden Augenblicken dann auch wirklich da ist.

ManCity, PSG und Co. können sich noch so viele teure Stars leisten. Entwickelt man keine nachhaltige Gewinnermentalität, wird man nur zusehen, wie die anderen feiern. "Dieses Trikot hat mich gelehrt, niemals aufzugeben. Selbst, wenn man tot ist", sagte Real Madrids Doppel-Torschütze Rodrygo nach dem Spiel.

An einem Abend, an dem Luka Modric und Karim Benzema diesmal keine Magie ausstrahlen, Toni Kroos und Casemiro schon nicht mehr auf dem Platz stehen, sind es Eduardo Camavinga, Rodrygo und Co. nach Einwechslung, die für die Wende sorgen. Was ihm der Trainer mit auf dem Weg gab? "Ich habe nicht genau zugehört", witzelte Rodrygo. Doch er wusste, was zu tun ist. 20 Minuten unsichtbar, dann zur Stelle, als es sein muss.

"Wir geben nie auf, lassen uns nie aus der Ruhe bringen. Es ist unfassbar, was die Mannschaft heute wieder geleistet hat. Wie sie zurückgekommen ist, ist geisteskrank", feierte der verletzte David Alaba seine Kollegen. Dass Alaba, der vom sehr überzeugenden Nacho vertreten wurde, nicht auf dem Platz war, bedeutete nicht, dass der Österreicher tatenlos zusehen musste.

© imago images Tolles Duo gegen Real Madrid: Rodrygo und Vincius Jr.

Modric, Kroos und Co.: Der Einfluss von der Seite

Es mag sein, dass man hinterher immer schlauer ist und Zeichen einfacher deuten kann, wenn etwas geschehen ist. Doch geht man in die Tiefe, wenn man über die Gewinnermentalität spricht, dienen die Bilder von der Seitenlinie als sehr guter Anhaltspunkt, wo die Unterschiede sein könnten zwischen beiden Mannschaften - und das nicht nur im Champions-League-Halbfinale.

Wie die Führungsspieler nach Auswechslung oder gar nicht erfolgtem Einsatz von der Seitenlinie versuchen, Kollegen und Trainer zu helfen, ist bemerkenswert. Sie gehen bei jeder Chance mit, peitschen wort- und lautstark ihre Kollegen an und hat der Trainer mal Fragen, sind sie zur Stelle.

Kroos, der in der 67. Minute für den späteren Helden Rodrygo vom Platz ging, stand neben Trainer Carlo Ancelotti, um auch mit ihm über taktische Dinge zu reden. "Man versucht, noch irgendwie Einfluss zu nehmen. Der Trainer hatte selbst noch ein bisschen Zweifel, wen er jetzt noch bringt und wir draußen haben ja auch schon ein paar Fußballspiele gesehen. Von daher kann man sich da auch ein bisschen austauschen", erzählte der deutsche Mittelfeldspieler bei DAZN.

Kroos hat daher auch viel Lob für Ancelotti übrig: "Der Trainer ist einfach so. Es beschreibt ihn ziemlich gut, dass er da nicht sagt: 'Ich mache das so.' Wenn er leichte Zweifel hat, holt er uns da mit rein. Das beschreibt auch, warum es mit der Mannschaft auch immer gut funktioniert. Das ist überragend!"

Pep Guardiola braucht noch "etwas Zeit"

Wie gut der Zusammenerhalt bei Real Madrid ist, verspürte man immer wieder. Nicht zuletzt auch bei der feucht-fröhlichen Meisterschaft in Spanien. Dass Rodrygo, angesprochen auf den Trainer, von einem "Freund" spricht, ist ein eindeutiger Hinweis darauf, dass der Italiener - wie es so schön heißt - die Kabine im Griff hat.

Das gilt für Führungsspieler wie Benzema, Modric und Kroos, aber auch für die junge Garde mit Vinicius Jr. und eben jenem Rodrygo. Am Ende schießt der Zusammenhalt keine Tore, aber inzwischen weiß man, dass dieses Real Madrid so ziemlich jede aussichtlose Situation meistern kann. Keine Herausforderung ist zu schwer. Das wissen sie bei Real, aber das wissen auch die Gegner.

So wird Pep Guardiola vielleicht auch bei der Videoanalyse, die er sicherlich schon auf dem Rückflug nach Manchester begonnen hat, bemerken, wie allein man in der Coaching Zone sein kann, wenn es ein paar Meter weit weg wie auf dem Jahrmarkt zugeht. Klar ist das Vorgehen bei Real kein Allheilmittel und bei Pep, der ziemlich eigene Vorstellungen hat, die er lieber diktiert als sie diskutiert, wäre so ein Austausch wohl auch kaum zu machen. Zumindest nicht während eines Spiels.

Gespräche wird Guardiola nun viele führen müssen. Mit seinem Team, mit dem Vorstand, mit jedem. Warum es wieder nicht geklappt hat, muss er erklären - sich selbst und den anderen. Im Hinspiel hatte er noch darauf verzichtet, etwas völlig Neues auszuprobieren. Wie in den Jahren zuvor, als es dann doch nicht klappte. Nun spielte Guardiola das, was seine Mannschaft vorgibt, spielen zu können und ManCity hatte so viele Chancen gegen Real wie fast alle Gegner zuvor gesammelt.

Im Rückspiel nahm Guardiola seiner Mannschaft aber ein wenig den Spielwitz, ließ kein Risiko eingehen und die richtigen Könner der Citizens blieben blass. Es könnte das schwächste Spiel des Kevin de Bruyne im Trikot von Manchester City gewesen sein. "Ich brauche Zeit, um das zu verarbeiten", sagte Guardiola nach dem Spiel.

Spätestens, wenn das Finale am 28. Mai stattfindet, wird alles wieder hochkommen. Dann wird er zusehen, wie seine größten Rivalen in der Liga (FC Liverpool) und sein größter Rivale von einst (Real Madrid) um die Trophäe spielen.

Es wird interessant, wenn nun diesmal zwei Mentalitätsmonster in Paris aufeinandertreffen. Eine mannschaftliche Geschlossenheit, die nicht zu brechen ist und eine emotionale Intensität, die vom Trainer gelebt wird, das ist Liverpool. Aber auch sehr viel Real. Am Ende werden wohl die Nuancen entscheiden. Vielleicht sogar der Aberglaube: Als Real Madrid letztmals ein Champions-League-Endspiel verlor, war es 1981. Der Finalgegner damals: Liverpool. Spielort: Paris. Gibt es eine Wiederholung?