Der FC Bayern München ist heute in der Champions League zu Gast beim FC Villarreal. Das Viertelfinal-Hinspiel steht an. SPOX erklärt Euch, wer das Duell live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Im Rahmen der Champions League stehen sich am heutigen Mittwoch, den 6. April, der FC Villarreal und der FC Bayern München gegenüber. Die beiden europäischen Topklubs treffen zum Hinspiel im Viertelfinale aufeinander. Die Partie geht um 21 Uhr los, als Spielstätte dient das Estadio de la Ceramica in Villarreal.

Nach den zwei Begegnungen in der Gruppenphase 2011/12 treffen die beiden Mannschaften heute zum dritten Mal in der Champions League aufeinander. Beide Duelle vor zehn Jahren konnten die Münchner für sich entscheiden.

Villarreal gegen den FC Bayern ist heute nicht das einzige Spiel, das es in der Königsklasse zu sehen gibt. Ebenfalls um 21 Uhr treffen in London der FC Chelsea und Real Madrid aufeinander.

Im Folgenden zeigt Euch SPOX, wer das Hinspiel zwischen Villarreal und Bayern München live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt Villarreal vs. FC Bayern München im Champions League Viertelfinale heute live im TV und Livestream?

Da es sich beim Spiel zwischen Villarreal und dem FC Bayern um ein Mittwochsspiel in der Champions League handelt, wird dieses von DAZN übertragen. Amazon Prime, das neben DAZN ebenfalls Übertragungsrechte an der Königsklasse besitzt, ist nur für Spiele am Dienstag zuständig.

© getty Der FC Bayern München trifft im Champions-League-Viertelfinale auf den FC Villarreal.

Die Vorberichte zu Villarreal vs. FC Bayern gehen um 20.30 Uhr los. Die gesamte Sendung über kommt folgendes Team zum Einsatz:

Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Reporter vor Ort: Daniel Herzog

Die, die lieber das Parallelspiel zwischen Chelsea und Real Madrid schauen möchten, können dies dank DAZN ebenfalls tun. Ab 21 Uhr kommentiert Uli Hebel gemeinsam mit dem Experten Sebastian Kneißl die Begegnung. Wer aber beide Spiele gleichzeitig verfolgen möchte, dem wird auch dies mit DAZN ermöglicht. Um 20.45 Uhr läuft auf der Plattform nämlich auch eine Konferenz.

Wer zeigt / überträgt Villarreal vs. FC Bayern München im Champions League Viertelfinale heute live im TV und Livestream? - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Wer zeigt / überträgt Villarreal vs. FC Bayern München im Champions League Viertelfinale heute live im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Villarreal: Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Alfonso Pedraza - Capoue, Parejo - Yeremy, Lo Celso - Gerard, Danjuma

Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Alfonso Pedraza - Capoue, Parejo - Yeremy, Lo Celso - Gerard, Danjuma FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Süle, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Wer zeigt / überträgt Villarreal vs. FC Bayern München im Champions League Viertelfinale heute live im TV und Livestream? - Das Spiel im Liveticker

Als Alternative zur Übertragung auf DAZN bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker an. Neben Villarreal vs. FC Bayern wird auch das Spiel Chelsea vs. Real Madrid getickert.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Villarreal und dem FC Bayern München.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid.

Wer zeigt / überträgt Villarreal vs. FC Bayern München im Champions League Viertelfinale heute live im TV und Livestream? - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Villarreal - FC Bayern München

FC Villarreal - FC Bayern München Wettbewerb: Champions League

Champions League Spieltag: Viertelfinale (Hinspiel)

Viertelfinale (Hinspiel) Datum: 06. April 2022

06. April 2022 Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Ort: Estadio de la Ceramica (Villarreal)

Estadio de la Ceramica (Villarreal) Übertragung: DAZN

Liveticker: SPOX

Champions League, Viertelfinale: Die Hinspiele im Überblick

Datum Anpfiff Heim Ergebnis Auswärts 05. April 2022 21 Uhr Manchester City 1:0 Atletico Madrid 05. April 2022 21 Uhr Benfica Lissabon 1:3 FC Liverpool 06. April 2022 21 Uhr FC Chelsea -:- Real Madrid 06. April 2022 21 Uhr FC Villarreal -:- FC Bayern München

Champions League, Viertelfinale: Die Rückspiele im Überblick