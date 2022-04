Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Chelsea im Champions-League-Viertelfinale heute live im TV und Livestream?

Im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League duellieren sich am heutigen Abend Real Madrid und der FC Chelsea. SPOX klärt auf, wer die Partie heute live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Am heutigen Dienstagabend, den 12. April, kommt es Viertelfinal-Rückspiel der Champions League zum Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und Chelsea. Stattfinden wird die Partie heute um 21.00 Uhr im legendären Santiago Bernabeu in Madrid.

Im Hinspiel besiegte Real Madrid den Titelverteidiger Chelsea mit 3:1. Der überragende Mann auf dem Feld war dabei Stürmerstar Karim Benzema. Alle drei Treffer erzielte der Franzose in der vergangenen Woche im Hinspiel. Einen Hattrick erzielte er auch schon im Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain. Den hervorragend aufgelegten Karim Benzema muss Chelsea heute in jedem Fall stoppen, wenn es seinen Titel in der Königsklasse verteidigen und das Halbfinale erreichen wollen.

Das Team von Thomas Tuchel zeigte bei der 1:3-Niederlage im Hinspiel keineswegs eine schlechte Leistung. Insgesamt war das Hinspiel zwischen Chelsea und Real Madrid ein Duell auf Augenhöhe. Individuelle Fehler, wie beim 3:1 von Benzema, brachte das Team rund um die deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger und Kai Havertz ins Hintertreffen. Im Santiago Bernabeu läuft Chelsea heute nun einem Rückstand von zwei Toren hinterher. Schafft es der Titelverteidiger heute dennoch, das Halbfinale der Champions League zu erreichen?

Event: Viertelfinale Champions League

Viertelfinale Champions League Partie: Real Madrid vs. Chelsea

Real Madrid vs. Chelsea Datum: 12. April

12. April Anpfiff: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Spielort: Santiago Bernabeu, Madrid

Santiago Bernabeu, Madrid Übertragung im TV: DAZN 1

Übertragung im Livestream: DAZN

Übertragung im Liveticker: SPOX

DAZN überträgt am heutigen Abend das Spiel zwischen Real Madrid und Chelsea live und in voller Länge im TV und Livestream. DAZN besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für insgesamt 121 Champions League-Partien in dieser Saison.

Auf DAZN 1 seht Ihr die Begegnung heute ab 20.30 Uhr live. Der Anpfiff des Spiels erfolgt dann um 21.00 Uhr. Das DAZN-Team besteht am heutigen Abend aus Moderator Tobi Wahnschaffe, den Kommentatoren Marco Hagemann und Sebastian Kneißl sowie aus Max Siebald als dem Reporter vor Ort.

Als Streamingdienst bietet DAZN Euch ebenfalls die Möglichkeit die Partie heute über Euren Laptop im Browser oder mit der DAZN-App live und vollumfänglich im Livestream zu erleben.

Ein Abo kostet bei DAZN monatlich 29,99 Euro. Alternativ bietet DAZN auch ein Jahres-Abonnement an, welches mit 274,99 Euro zur Buche schlägt. Ihr könnt auf DAZN auch die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Primera Division, die Ligue 1, die Serie A, die NBA, die NF, Tennis, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt sehen.

Real Madrid: Courtois - Carvajal, Nacho, Alaba, F. Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Fede Valverde, Benzema, Vinicius Junior

Courtois - Carvajal, Nacho, Alaba, F. Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Fede Valverde, Benzema, Vinicius Junior FC Chelsea: E. Mendy - T. Chalobah, Thiago Silva, Rüdiger - James, Kanté, Kovacic, Marcos Alonso - Mount, Havertz, Ziyech

Ihr könnt das Spiel zwischen Real Madrid und Chelsea heute nicht live im TV und Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX an der richtigen Adresse! Für verfolgen für Euch das gesamte Spiel in einem ausführlichen Liveticker. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

