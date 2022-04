SPOX-Voting: Kommt der FC Bayern ins Champions-League-Halbfinale?

Am Dienstagabend entscheidet es sich wohl schon, ob der FC Bayern München die aktuelle Saison als Misserfolg verbuchen muss: Im Champions-League-Rückspiel geht es daheim gegen den FC Villarreal. Kommen die Bayern weiter?

Von spielerischer Leichtigkeit kann bei den Bayern zuletzt kaum die Rede sein: Zwar ist der Vorsprung in der Liga weiterhin hoch, aber Fußballfeste feierten die Bayern zuletzt selten. Gegen den FC Augsburg musste am Wochenende ein später Elfmeter her, um überhaupt ein Tor zu schießen.

Das gelang vor einer Woche im Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse nicht, Villarreal gewann verdient mit 1:0. Die Stars von Julian Nagelsmann sind außer Form, die Abwehr schwimmt, in der Offensive trifft selbst Robert Lewanowski nicht mehr wie am Fließband.

Wir wollen von Euch wissen: Kommen die Bayern trotz Formschwäche und einer 0:1-Niederlage im Hinspiel ins Halbfinale der Champions League?

