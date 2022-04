Manchester City - Real Madrid 4:3: Spektakel pur! City gewinnt irres Halbfinal-Hinspiel - aber Real darf hoffen

Die Fußball-Magier von Manchester City haben Rekordsieger Real Madrid an einem atemraubenden Champions-League-Abend die Grenzen aufgezeigt und dürfen erneut vom Endspiel träumen.

Die Mannschaft von Startrainer Pep Guardiola bezwang die Königlichen in einem spektakulären Halbfinal-Hinspiel mit 4:3 (2:1). Damit reicht City auf dem Weg ins Finale am 28. Mai in Paris im Rückspiel am Mittwoch ein Unentschieden.

Der überragende Kevin De Bruyne (2.), Gabriel Jesus (11.), Phil Foden (53.) und Bernardo Silva (74.) trafen für den Vorjahresfinalisten, der zahlreiche weitere gute Chancen liegenließ. Riyad Mahrez scheiterte am Pfosten (48.). Die Treffer von Stürmerstar Karim Benzema in seinem 600. Spiel für Real (33. und 82., Handelfmeter) und Vinicius Junior (55.) hielten Madrids Hoffnungen auf den 14. Triumph am Leben.

"Eine Niederlage ist nie gut, aber das Wichtigste ist, dass wir niemals aufgeben", sagte Benzema: "Wir brauchen im Bernabeu die Fans wie nie zuvor und werden etwas Magisches tun." Hier geht es zu allen weiteren Stimmen.

Pep Guardiola verzichtete auf Ilkay Gündogan

52.500 Fans verwandelten das Etihad Stadium zu den Klängen des Beatles-Klassikers "Hey Jude" in ein blau-weißes Fahnenmeer. Guardiola verzichtete entgegen seiner Art auf taktische Mätzchen - und zunächst auf Ilkay Gündogan. Ohne ihn legte City bärenstark los: Toni Kroos stand zu weit weg von Flankengeber Riyad Mahrez, De Bruyne köpfte nach nur 93 Sekunden ein.

Nach einer Hereingabe des Belgiers trat der rechtzeitig von Adduktorenproblemen genesene Real-Abwehrchef David Alaba - womöglich irritiert vom nahe stehenden Kroos - über den Ball. Jesus fackelte aus fünf Metern nicht lange, 2:0.

Manchester City wie im Rausch

City spielte sich in einen Rausch, verpasste sehr zum Ärger des tobenden Guardiola, der später wegen Reklamierens sogar Gelb sah, aber mehrmals das dritte Tor. Alaba gab per Kopf (30.) das erste Lebenszeichen der Gäste ab.

Die Königlichen vermissten schmerzlichst ihren Mittelfeld-Beißer Casemiro, der angeschlagen auf der Bank saß. Doch auf Benzema war Verlass: Der Franzose verwertete nach Balleroberung von Luka Modric eine Flanke aus elf Metern - sein achtes (!) Tor in der K.o.-Phase und das 13. insgesamt in der Königsklasse.

Guardiola musste kurz darauf umbauen: John Stones, der für den verletzten Kyle Walker rechts verteidigte, humpelte vom Platz (36.). Er wurde von Fernandinho ersetzt, der sonst im Mittelfeld spielt und beim 2:3 richtig schlecht aussah.

Bei Real blieb Alaba zur Pause in der Kabine, Kroos suchte bald das Gespräch mit Trainer Carlo Ancelotti: Zu groß waren die Abstände im Mittelfeld, Real kam überhaupt nicht ins Pressing. Auch Kroos nicht, der auch beim vierten Gegentor keine gute Figur abgab. Doch nach dem Handspiel von Aymeric Laporte schlug Benzema per Elfer-Lupfer erneut eiskalt zu.

Noten: Alaba schwach - De Bruyne unnachahmlich, City-Star lässt Pep ausrasten © imago images 1/29 Manchester City hat das Halbfinal-Hinspiel mit 4:3 gegen Real Madrid gewonnen. In der überragenden Offensive machte besonders ein Mann den Unterschied, die Defensive der Königlichen wirkte hingegen überfordert. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/29 MANCHESTER CITY - EDERSON: Brachte Citys Abwehr ein ums andere Mal mit ungenauen Pässen in Bedrängnis. Durfte sich nur selten auszeichnen. Ohne Chance bei allen Gegenteffern. Note: 4. © getty 3/29 JOHN STONES: Fokussierte sich hauptsächlich auf seine Defensivaufgaben und behielt seinen Gegenspieler Vinicius über weite Strecken im Griff. Musste nach 36 Minuten verletzt runter, es kam Fernandinho. Note: 3,5. © getty 4/29 RUBEN DIAS: Wichtiger Block gegen Vinicius (17.). In der Luft sah selbst Benzema keinen Stich. Etwas zurückhaltend im Spielaufbau. Fiel ansonsten weder negativ noch positiv auf. Kurz vor Schluss beinahe mit dem 5:3. Note: 3,5. © getty 5/29 OLEKSANDR ZINCHENKO: Schaltete sich immer wieder in die Offensive mit ein und sorgte gemeinsam mit De Bruyne für ein deutliches Übergewicht auf links. Verlor den entscheidenden Zweikampf bei Benzemas Tor (33.). Note: 3,5. © getty 6/29 AYMERIC LAPORTE: Im Spiel mit dem Ball eine Bank. Seine Passgenauigkeit von 94 Prozent spricht Bände. Sorgte beinahe für das 4:2 (67.). Ließ sich lange nichts zu Schulden kommen, bis er den Elfmeter zum 3:4 verursachte. Note: 3,5. © getty 7/29 KEVIN DE BRUYNE: Begann herausragend! Enorm offensiv und überall zu finden - teilweise sogar in der Sturmspitze. So auch bei seinem Tor. Mit gutem Auge für Jesus beim 2:0 (11.). Note: 1,5. © getty 8/29 RODRI: Gab wie immer den tiefen Sechser, sein Spielstil bleibt aber unauffällig. Gab Reals Mittelfeld kaum Zeit zu atmen. Zudem der gewohnt sichere Ballverteiler. Note: 2,5. © getty 9/29 BERNARDO SILVA: Gab das wichtige Bindeglied im Mittelfeld und ermöglichte seinen Vorderleuten jede Menge Freiheiten. In den Zweikämpfen giftig, keiner seiner Teamkollegen führte mehr (15). Unglaublicher Schuss beim 4:2 (74.). Note: 2. © getty 10/29 RIYAD MAHREZ: Bereitete die frühe Führung nach traumhaftem Dribbling und genauso sehenswerter Flanke vor (2.). In der 26. zu eigensinnig. Das zeigte auch Guardiolas anschließender Wutausbruch. Vergab weitere gute Chancen. Note: 2,5. © getty 11/29 GABRIEL JESUS: Erneut enorm engagiert und lauffreudig. Vor seinem Treffen mit etwas Glück bei der Ballmitnahme, gegen Courtois dann eiskalt. Anschließend mit wenigen Momenten. Note: 3. © getty 12/29 PHIL FODEN: Leitete den zweiten Treffer ein, danach mit einer wunderschöne Ballannahme (15.). Vergab zwei gute Chancen, ehe er auf 3:1 stellte (53.). Note: 2. © getty 13/29 FERNANDINHO: Gab nach seiner Einwechslung den rechten Part in der Dreierkette. Schnappte sich die Kapitänsbinde und strahlte sofort enorme Präsenz aus. Mustergültige Flanke auf Foden, unglücklich gegen Vinicius beim 2:3 (55.). Note: 3. © getty 14/29 RAHEEM STERLING: Kam nach 83 Minuten für Jesus und holte sich kurz darauf beinahe einen Assist ab. Dias kam bei seiner Flanke nur leicht zu spät (85.). Keine Bewertung. © getty 15/29 REAL MADRID - THIBAUT COURTOIS: Kein schöner Abend für Courtois. Bei allen vier Toren machtlos. Hielt den starken Schuss von Zinchenko mit Bravour fest (68.). Erledigte ansonsten seine Pflichtaufgaben. Note: 4. © getty 16/29 DANIEL CARVAJAL: War beim 1:0 von De Bruyne viel zu spät. Weil De Bruyne immer wieder nach links zog, war er meist in Unterzahl. Besonders in der ersten Hälfte überfordert. Note: 5. © getty 17/29 EDER GABRIEL MILITAO: Auch er stand gegen die Kombination De Bruyne/Foden auf verlorenem Posten. Auch Gabriel Jesus tanzte ihn locker aus (43.). Verlor in der ersten Halbzeit zehnmal den Ball. Note: 5. © getty 18/29 DAVID ALABA: Trotz 89 Prozent gelungener Pässe mit einem rabenschwarzen Abend. Machte beim 0:1 zu wenig Druck auf Mahrez, gegen Jesus sehr unglücklich (0:2). Setzte einen Kopfball knapp neben das Tor (30.). Wurde zur Pause ausgewechselt. Note: 5. © getty 19/29 FERLAND MENDY: Wurde beim 1:0 von Mahrez auf der Außenbahn vernascht. Auch sonst defensiv überfordert. Dafür offensiv stärker: Schlug die Flanke zum 1:2 auf Benzema punktgenau. Note: 4. © getty 20/29 FEDE VALVERDE: Rückte für Casemiro eine Position zurück, konnte diesen aber nicht ersetzen. Das Mittelfeld gehörte in der Anfangsphase über weite Strecken City. Kam deswegen auch nicht zu vielen Situationen. Note: 4,5. © getty 21/29 TONI KROOS: Ließ Mahrez beim 0:1 viel Platz zum Flanken, beim 0:2 zu weit weg. Hatte nach 20 Minuten noch keinen einzigen Zweikampf geführt. Seine Passwerte waren dagegen sehr gut. Viele Pässe ins letzte Viertel. Note: 4,5. © getty 22/29 LUKA MODRIC: War überall auf dem Feld zu finden. Gewann den entscheidenden Zweikampf zum 1:2 mit einer tollen Grätsche. Probierte viele Pässe nach vorne, die kamen aber nicht so zuverlässig an wie bei Kroos. Note: 3,5. © getty 23/29 RODRYGO: Versuchte es in der 35. Minute aus der Distanz. Ansonsten die schwächere Seite von Reals Angriff. Mit nur drei Aktionen im gegnerischen Strafraum klar hinter Benzema und Vinicius. Ging dann in der 70. Minute runter. Note: 4,5. © getty 24/29 KARIM BENZEMA: Stark im Pressing nach vorne, brachte Ederson immer wieder in Bedrängnis. Setzte sich sehenswert gegen Zinchenko beim 1:2 durch. Unfassbar frecher Elfmeter-Lupfer zum so wichtigen 3:4. Note: 2. © getty 25/29 VINICIUS JUNIOR: Hatte eine gute Chance in der 17. Minute, aber traf nur das Aussennetz. Arbeitete auch viel nach hinten mit. Bügelte seinen Fehler zum 1:3 direkt wieder mit einem Sololauf zum 2:3 aus. Mit Benzema der Stärkste bei Real. Note: 2. © imago images 26/29 NACHO: Kam nach der Pause für Alaba ins Spiel und war direkt im Fokus beim Laufduell mit Mahrez, das er verlor. Brachte mit guter Passquote etwas mehr Ruhe in die Defensive. Irritierte Sterling gegen Ende entscheidend (83.). Note: 3,5. © getty 27/29 EDUARDO CAMAVINGA: Kam für Rodrygo in der 70. und war in der turbulenten Schlussphase kaum zu sehen. Kämpfte viel nach hinten und sorgte zumindest dafür, dass der Rückstand nicht noch größer wurde. Note: 4. © imago images 28/29 CEBALLOS: Kam etwas überraschend für Luka Modric ins Spiel. Konnte aber keine entscheidenden Akzente mehr setzen. Keine Bewertung. © getty 29/29 MARCO ASENSIO: Durfte noch fünf Minuten Champions-League-Luft atmen. Kam für Vinicius Junior, den er wohl auch früher nicht hätte ersetzen können. Keine Bewertung.

Manchester City - Real Madrid: Die Daten zum Spiel

Manchester: Ederson - Stones (36. Fernandinho), Ruben Dias, Laporte, Sintschenko - Rodri - De Bruyne, Bernardo Silva - Mahrez, Gabriel Jesus (82. Sterling), Foden. - Trainer: Guardiola

Madrid: Courtois - Carvajal, Eder Militao, Alaba (46. Nacho), Mendy - Kroos - Valverde, Modric (79. Ceballos) - Rodrygo (70. Camavinga), Benzema, Vinicius Junior (88. Asensio). - Trainer: Ancelotti

Schiedsrichter: Istvan Kovacs (Rumänien)

Tore: 1:0 De Bruyne (2.), 2:0 Gabriel Jesus (11.), 2:1 Benzema (33.), 3:1 Foden (53.), 3:2 Vinicius Junior (55.), 4:2 Bernardo Silva (74.), 4:3 Benzema (82., Handelfmeter)