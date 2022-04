Im Viertelfinale der Champions League kämpft der FC Bayern München am heutigen Abend gegen Villarreal um das Weiterkommen. Wir verfolgen für Euch hier das gesamte Viertelfinal-Rückspiel im Liveticker.

Der deutsche Rekordmeister FC Bayern München empfängt heute Abend Villarreal zum Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League. Ob die Münchener den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen und das Halbfinale der Königsklasse erreichen können, erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

FC Bayern München vs. Villarreal: Viertelfinale der Champions League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Team von Julian Nagelsmann steht am heutigen Abend gehörig unter Druck. Die favorisierten Bayern zeigten im Hinspiel eine schwache Leistung und können sich glücklich schätzen heute nur einem 0:1-Rückstand hinterher zu laufen. Gerade in der Offensive mangelte es dem FC Bayern an Kreativität und sie spielten sich so nur wenige klare Torchancen raus. In der Allianz-Arena braucht es heute gegen Villarreal eine deutliche Leistungssteigerung, wenn der deutsche Rekordmeister das Halbfinale der Champions League erreichen will.

Vor Beginn: Die Champions League-Begegnung beginnt am heutigen Abend um 21.00 Uhr in der Allianz-Arena in München.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Viertelfinal-Rückspiels zwischen dem FC Bayern München und Villarreal.

FC Bayern München vs. Villarreal: Viertelfinale der Champions League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala, T. Müller, Coman - Lewandowski

Villarreal: Rulli - Foyth, Raul Albiol, Pau, Estupinan - Lo Celso, Capoue, Parejo, Coquelin - Gerard, Danjuma

FC Bayern München vs. Villarreal: Viertelfinale der Champions League heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem FC Bayern München und Villarreal zeigt am heutigen Abend Amazon Prime Video live und in voller Länge exklusiv im Livestream. Ab 20.00 Uhr beginnen bei dem Streamingdienst die Vorberichte zum Spiel. Als Kommentatoren sind heute für Amazon Prime Video Jonas Friedrich und Benedikt Höwedes im Einsatz. Der Anpfiff des Spiels erfolgt um 21.00 Uhr.

Ein Amazon Prime Video-Abo kostet im Jahr 69 Euro oder 7,99 Euro im Monat. Alternativ könnt Ihr das Angebot des Streamingdienstes auch einen Monat lang testen.

Champions League: Der Spielplan im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Ergebnis Hinspiel 12. April 2022 21 Uhr Real Madrid FC Chelsea 3:1 12. April 2022 21 Uhr FC Bayern München FC Villarreal 0:1 13. April 2022 21 Uhr Atletico Madrid Manchester City 0:1 13. April 2022 21 Uhr FC Liverpool Benfica Lissabon 3:1